Martina Colombari ha pubblicato una fotografia in cui indossa uno splendido bikini: il primo piano sul davanzale fa girare la testa.

Martina Colombari è una delle attrici più popolari dell’intero panorama italiano. La nativa di Riccione iniziò la sua carriera vincendo il titolo di Miss Italia nel 1991. La classe 1975 divenne rapidamente una testimonial ricercatissima dai più famosi marchi di moda, tra cui Giorgio Armani e Gianni Versace. L’emiliana ha preso parte a pellicole celebri come ‘Paparazzi’, ‘QUello che le ragazze non dicono’ e ‘Abbronzatissimi’.

Martina ha recitato anche in ruoli importanti di seguitissime serie televisive come ‘Carabinieri’ e ‘I Cesaroni’. Il suo nome ha circolato anche nell’ambiente dello sport: dopo la relazione con Alberto Tomba, si legò sentimentalmente ad Alessandro Costacurta. I due si sono sposati nel 2004 e hanno messo al mondo un figlio. La Colombari, nonostante gli anni che passano, continua a stregare i suoi ammiratori con fotografie da brividi pubblicate sui social network. Il suo profilo Instagram è ricco di scatti stupefacenti in cui l’attrice e modella mette in mostra tutta la sua bellezza.

Martina Colombari, primo piano sul décolleté: bikini sublime

Con l’arrivo del caldo e dell’estate, tantissime donne del mondo dello spettacolo stanno conquistando Instagram a suon di scatti in costume. Anche la Colombari ha deciso di mettere in mostra le sue curve pubblicando un’immagine in cui indossa un bikini sensazionale. Il suo décolleté in primissimo piano manda al manicomio i fans ma la bellezza del suo viso non passa di certo in secondo piano.

Lo sguardo dell’attrice ipnotizza i seguaci mentre il messaggio apparso in didascalia ha stupito tutti. “La vita non sbaglia mai una faccia”: stavolta la nativa di Riccione ha optato per una frase di Federico Fellini. “Che fisico straordinario”: il commento di un utente riassume al meglio la bontà dell’immagine.