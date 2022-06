La cantante porta dentro di sé la consapevolezza di un terribile dramma accaduto alcuni anni fa, in pochi sanno cosa ha vissuto la sua famiglia.

Classe 1943 e nativa di Cavriago dove vive da sempre con il marito Osvaldo Paterlini e la sua numerosa famiglia, negli ultimi anni, è riuscita a conquistare anche il pubblico più giovane grazie la partecipazione canora con artisti molto amati, quali Fedez e Achille Lauro.

‘Mille’ è stato un successone incredibile che è rimbalzato su tutte le radio nel 2021 ma ancora oggi non è raro trovare qualcuno che canticchia il motivetto.

Non solo le canzoni eseguite con artisti rap e pop, ma anche l’uso dei social dove Orietta Berti è attivissima le ha permesso di crearsi una schiera di follower interessati a carpire quanti più segreti dalla bellissima cantante romagnola.

Se sappiamo molto della sua vita lavorativa e sentimentale – ricordiamo la notizia lo scorso 3 marzo della nascita dell’ultima nipotina Ottavia, figlia del suo secondogenito Otis – invece Orietta cerca sempre di preservare quanto può di quella privata, dove ci sono celati anche molti drammi familiari. Dentro di lei una tragedia incontenibile, sentiamo le sue parole, rivelate in punta di piede al Corriere.

Orietta Berti, il drammatico lutto che l’ha sconvolta: confessione senza precedenti

Se siamo abituati a vederla sempre allegra e spensierata pronta a raccontare quanto i fan le chiedono, riguardo questo episodio della sua vita invece ha mantenuto per anni un segreto agghiacciante, chiuso nel suo dolore familiare.

Ne ha fatto menzione solo una volta, intervistata da Il Corriere della Sera, a cui ha raccontato di quando ha perso la nipote di 17 anni e del dolore che questo lutto ha portato nella sua vita.

La ragazza, nipote acquisita, (di nome Orietta come lei) è stata colpita da un tumore al pancreas e non è sopravvissuta. “Quando perdi i genitori o qualcuno di caro, come una nipote acquisita di 17 anni a causa di un tumore al pancreas, l’animo diventa grigio”.

In quegli anni girava molto l’Italia e non ha potuto metabolizzare il dolore come avrebbe voluto. “Se vai in scena o sei in una tournée devi mostrarti solare” ha spiegato con la voce rotta. “Purtroppo è la legge dello spettacolo, nonostante il dolore devi andare avanti sempre”.