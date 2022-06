Alessandra Amoroso ha pubblicato una fotografia strepitosa: la cantante sfodera una maxi scollatura e indossa shorts illegali.

Tra le voci più incantevoli dell’intero panorama musicale italiano, è impossibile non citare anche quella di Alessandra Amoroso. La nativa di Galatina raggiunse la popolarità nel 2009, vincendo l’ottava edizione del programma ‘Amici di Maria De Filippi’. I suoi lavori sono sempre impeccabili e i suoi singoli diventano spesso e volentieri tormentoni esagerati.

Nella serata di ieri, la classe 1986 è stata ospite del concerto dei 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. L’artista pugliese ha anche duettato con il napoletano, intonando ‘Un cuore malato’: non è la prima volta che i due hanno cantato insieme questa canzone. La performance ha fatto sognare tutti i presenti, che hanno accompagnato i due protagonisti facendo una sorta di coro. La Amoroso è ovviamente seguitissima sui social network: il suo account possiede 3,7 milioni di followers. La cantante ama deliziare gli occhi dei suoi fans con immagini da applausi. Questa sera, la fotografia che ha pubblicato è diventata velocemente virale.

Alessandra Amoroso, maxi scollatura e short illegali: tutto in mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sono sublimi” Alena Seredova quel vedo non vedo che infiamma la rete – FOTO

Alessandra, questa volta, ha mandato in subbuglio il mondo dei social network pubblicando una fotografia fantastica. La cantante sfodera un outfit magnifico che fa girare la testa. La maxi scollatura è un inno alla sensualità: la visione che offre al web è a dir poco spettacolare. L’addome è completamente scoperto e strappa consensi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Matteo Ranieri e Valeria Cardone, dalla crisi al gesto clamoroso. Accade l’impensabile

Come se tutto ciò non bastasse, la Amoroso indossa anche shorts illegali che non coprono praticamente niente. Le sue gambe di fuori fanno perdere la testa ai fans. La nativa di Galatina, inoltre, ha strappato tantissimi sorrisi con una didascalia divertentissima. “Volano farfalle. Ah no, questa non è mia”, ha scritto. Il brano in questione, in realtà, è di Sangiovanni: il ragazzo ha stupito tutti al Festival di Sanremo con una canzone che ha registrato numeri mostruosi.