“Questa foto è un piacere per gli occhi”, scrive un ammiratore della divina Alena Seredova mentre i suoi scatti a bordo piscina infiammano la rete.

“Cari signora e signore vi auguriamo una splendida notte“, È iniziata così l’ultima gita fuori porta in quest’inizio estate 2022 per Alena Seredova. La showgirl è partita in “luna di miele” assieme al suo compagno di vita e d’avventure, Alessandro Nasi. Il fine? Vivere un’esperienza unica nel suo genere.

La modella di origine ceca, naturalizzata italiana e venuta al mondo nel primo giorno di primavera del 1978, è ormai legata sentimentalmente al riservato imprenditore torinese da ben sette anni. Le dinamiche di coppia sembrano andare a gonfie vele nell’ultimo periodo, nonostante le divisive rivelazioni uscite allo scoperto nella passata annualità e a proposito del tradimento del suo ex marito Gigi Buffon.

Grazie ad una tardiva confessione della modella e la messa nera su bianco di tutto ciò che non desidera nella sua vita, le acque si sono poi letteralmente calmate e le belle notizie hanno finalmente preso il sopravvento.

“Sono sublimi” Alena Seredova quel vedo non vedo che infiamma la rete – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Matteo Ranieri e Valeria Cardone, dalla crisi al gesto clamoroso. Accade l’impensabile

Archiviate per il momento le nozze e il desiderio di una “famiglia allargata” la modella ha saputo ritrovare la pace. E ha scelto di soggiornare presso il Rosewood Castiglion del Bosco, che potrebbe apparire al pubblico di Alena come una sicuramente ridente località, ma al contempo lontana e sconosciuta.

Quando invece ben si tratta di un luxury resort, immerso nella natura ed esclusivo, ma situato nel cuore della regione Toscana. E ancor più precisamente nei pressi della storica città di Montalcino.

Api, lavanda e tramonti nella Val D’Orcia: dapprima una tutina in stile giapponese dalla texure verde, indossata dalla showgirl per una passeggiata svoltasi nel pomeriggio, e poi la scelta più elegante. Quella di un tailleur in fascia per la serata.

Sino a questa mattina, in cui, dopo una cena in compagnia di altri ospiti della località, la coppia si è abbandonata a momenti di assoluto relax a bordo piscina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ambra Angiolini, avete mai visto la madre? Due gocce d’acqua – FOTO

I due scatti pubblicati dalla meravigliosa soubrette, sfoggiando la sua abbronzatura in un disarmante gioco di vedo non vedo, sono infine riusciti a innescare una potente standing ovation su Instagram. “Sono sublimi“, avrebbe difatti sottolineato una delle utenti, aggiungendosi ai già migliaia di apprezzamenti fiammanti condivisi in queste ore.