Amadeus, altro che Giovanna! Il conduttore ormai non smette di pensare a lei: la notizia che non ti saresti mai aspettato

Quando si parla di Amadeus, viene automatico associare il nome del conduttore alla splendida e altrettanto brillante moglie Giovanna. Il presentatore di Rai 1, durante la passata stagione televisiva, è riuscito a conseguire dei successi a dir poco ineguagliabili che lo hanno portato sulla cresta dell’onda.

Parallelamente, tuttavia, nulla di ciò che Amadeus ha ottenuto sarebbe stato possibile senza la sua dolce metà. Per la Civitillo, il conduttore e direttore artistico di Sanremo farebbe davvero di tutto.

Eppure, negli ultimi tempi, il padrone di casa dei “Soliti Ignoti” sembrerebbe non aver più tempo da dedicare a Giovanna. Le sue giornate sarebbero governate da un pensiero fisso che, con grande sorpresa da parte dei fan, non avrebbe nulla a che vedere con la moglie. Cosa sta succedendo nella vita di Amadeus?

Amadeus, altro che Giovanna! Il conduttore non fa altro che pensare a lei: è assurdo

Amadeus, in queste ultime settimane, sarebbe concentrato solo ed esclusivamente sul Festival di Sanremo 2023. Nonostante molti mesi lo separino ancora dalla kermesse canora, il direttore artistico è già al lavoro per fare in modo che la sua quarta esperienza in qualità di conduttore possa eguagliare – se non addirittura superare – le altre.

Affinché ciò accada, ovviamente, il presentatore necessita di una squadra di collaboratori che sia all’altezza della situazione. Proprio per questo motivo, stando alle notizie trapelate negli ultimi giorni, Amadeus starebbe pensando di richiamare a Sanremo una figura che, durante la 72esima edizione, si è distinta tra molte altre: Drusilla Foer.

Quest’ultima, dopo l’incredibile successo sperimentato sul palcoscenico del Festival, sta portando avanti brillantemente una serie di impegni professionali, che non fanno altro che confermarne la bravura. Il conduttore, che la vorrebbe nuovamente al suo fianco, starebbe tuttavia pensando ad un totale stravolgimento del suo ruolo.

Drusilla Foer, a detta di Amadeus, necessiterebbe di uno spazio interamente suo attraverso cui dar sfoggio delle proprie capacità. Secondo l’opinione di molti, ci sono ottime possibilità di ritrovarla come conduttrice del “PrimaFestival”.