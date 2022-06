Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, flirt in corso? Spuntano tutti i segnali

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele sono finiti al centro del gossip con alcune voci che sono cominciate a circolare in rete: i loro fans attenti hanno vuotato il sacco

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele sono due personaggi molto amati del mondo dello spettacolo e, proprio loro due insieme, si sono ritrovati al centro del gossip. Sembra impossibile ma è vero. Infatti, negli ultimi giorni, è saltata fuori una voce su un presunto flirt. I loro fans, quelli più attenti, si sono tenuti questo segreto per un anno.

I fans di Virginia e di Claudio, infatti, negli ultimi dodici mesi hanno notato sempre più segnali. Virginia ha seminato sui suoi profili social alcuni campanelli d’allarme, che hanno fatto capire tutto a chi li segue da sempre. I fans, che commentavano questa su dei gruppi privati di Facebook, si sono tenuti tutto dentro per un lungo anno, fino a che i segnali non sono saltati all’occhio anche di altre persone.

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele sono una coppia? I segnali sui social

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Uomini e Donne, Matteo Ranieri ne soffriva prima di diventare tronista: sconvolgente

In queste ore in cui sui social non si è parlato d’altro, Virginia e Claudio non hanno smentito questo flirt. Questo silenzio, per molti, non sembra altro che una ennesima conferma. Se non fosse vero, in tanti fanno notare che Virginia in particolare, che è piuttosto attiva sui social, non ci avrebbe messo niente a pubblicare un breve messaggio per smentire tutto.

In ogni caso, gli utenti sui social hanno accolto con molta gioia questa voce che sta circolando e in tanti sperano che sia vera, anche perché sia Claudio che Virginia sono due veri e propri miti del mondo dello spettacolo e viene facile pensare che sarebbero una bellissima coppia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Aurora Ramazzotti ha una gemella, la FOTO spiazza il web: due gocce d’acqua

In ogni caso, adesso non ci resta da fare altro che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa succederà. Se non arriverà una smentita da parte di uno dei due, saremo liberi di trarre le conclusioni che vogliamo.