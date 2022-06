Mahmood e Blanco ai ferri corti? Spunta fuori il VIDEO della lite

Mahmood e Blanco sono ai ferri corti? I due cantanti, di recente, sono finiti al centro di alcune voci di corridoio. Per questo ieri hanno deciso di rompere il silenzio

Mahmood e Blanco sono stati i due cantanti dell’anno, senza alcun ombra di dubbio. I due si sono presentati insieme all’ultima edizione del Festival di Sanremo, con un messaggio di amore universale. Il loro brano ha conquistato tutti ed è stato il favorito per l’intera settimana. La loro vittoria meritata ha ricevuto tantissimi consensi in tutto il Paese.

Non solo come artisti, ma anche come amici. Il loro rapporto ha conquistato tutti nel giro di pochissimi giorni: Blanco ragazzino impazzito, una mina vagante senza controllo, mentre Alessandro quello con la testa sulle spalle che cercava di tenerlo d’occhio. Un duo davvero molto particolare che, proprio di recente, abbiamo visto sul palco dell’Eurovision Song Contest.

Mahmood e Blanco: spunta il video della loro conversazione

Il loro rapporto è tanto amato, proprio per questo si ritrovano spesso sotto ai riflettori. Negli ultimi giorni, è cominciata a circolare la voce che i due fossero ai ferri corti e che, dietro le quinte di un ultimo evento a cui hanno partecipato insieme, non si sono mai rivolti la parola. Sono uscite sempre più notizie in merito e alla fine sono stati proprio loro a decidere di smentire.

Hanno pubblicato una conversazione su Instagram in cui si mandavano gli articoli a vicenda e si chiedevano appunto se avessero litigato. Blanco, ironico, lo ha mandato a quel paese e gli ha detto di non volergli più parlare. Uno scambio di messaggi che ha divertito molto i loro fans che, contenti, si sono ritrovati a tirare un sospiro di sollievo.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Alessandro e Riccardo non hanno litigato come in tanti avevano pensato, le cose tra di loro vanno a gonfie vele come sempre e non c’è proprio nulla di cui preoccuparsi.