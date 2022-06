Gigi D’Alessio, come vanno le cose con Denise? Anna Tatangelo “se la ride”…

Gigi D’Alessio, come vanno le cose con Denise Esposito? La sua ex Anna Tatangelo sembra totalmente indifferente e…

Le loro strade si sono divise ormai più di due anni fa, eppure Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno vissuto dei momenti indimenticabili l’uno al fianco dell’altra. Il figlio Andrea, nato nel 2010, è l’emblema dell’amore travolgente e autentico che aveva unito i cantanti.

Ad oggi, sia l’artista di Sora che il partenopeo si sono rifatti una vita e sembrano aver completamente archiviato il periodo trascorso insieme. Proprio il 55enne, tra l’altro, è recentemente divenuto papà di Francesco, il suo quinto figlio, nato lo scorso 24 gennaio dalla relazione con Denise Esposito.

Con quest’ultima, più giovane di lui di ben ventisei anni, Gigi non sembra incline alle manifestazioni d’amore via social. I fan che controllano ogni pubblicazione di D’Alessio sono curiosissimi di sapere come stanno andando le cose tra il cantante e la fidanzata. Soprattutto, come ha reagito Anna Tatangelo di fronte alla nuova paternità di Gigi?

Gigi D’Alessio, come vanno le cose con Denise Esposito? Anna Tatangelo “se la ride”…

Nonostante non siano particolarmente inclini alle manifestazioni d’amore via social, Denise Esposito e Gigi D’Alessio sembrano uniti ogni giorno di più. Tra i due, è sicuramente la splendida fidanzata a postare maggiormente scatti e video che la ritraggono al fianco del cantante.

Il figlio Francesco, giunto a coronare l’amore tra Denise e Gigi, è ormai al centro delle attenzioni della coppia, che starebbe attraversando un momento davvero magico. Da un altro punto di vista, invece, per Anna Tatangelo la situazione sentimentale apparirebbe essere tutt’altro che rose e fiori.

Dopo la fine della relazione con Livio Cori, nella vita dell’artista di Sora non sembrerebbe esserci nessun altro uomo. Eppure, come le pubblicazioni di Instagram non mancano di dimostrare, Anna non avrebbe di questi problemi. Nella compilation più recente della cantante, pubblicata solamente quattro giorni fa, la Tatangelo sorride come mai prima d’ora e sprizza energia da tutti i pori.

Sia Anna che Gigi, a quanto sembra, sono andati avanti con le rispettive vite e non rimpiangono affatto il tempo trascorso insieme. Senza ombra di dubbio, parallelamente, l’amore per il figlio Andrea continuerà a tenerli uniti per il resto dei loro giorni.