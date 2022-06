Ferrero punta in alto, entro fine anno aprirà lo stabilimento più grande del mondo. Ecco dove

La multinazionale continua la sua opera di espansione con l’inaugurazione di un nuovo stabilimento di produzione considerato tra i più grandi al mondo.

Chi non ha mai mangiato almeno una volta nella vita un dolcetto Ferrero! Il marchio ha segnato l’infanzia infatti di milioni di bambini (oggi adulti fidelizzati) in giro per il mondo. Tutti la conoscono, la Ferrero è una multinazionale italiana con sede da qualche anno in Lussemburgo specializzata in prodotti dolciari.

Venne fondata da Giuseppe Ferrero, il fratello Pietro Ferrero e dalla moglie Piera Cillario nel 1946 ad Alba dove si trova ancora uno stabilimento dedito alla produzione.

Tra i suoi prodotti di punta maggiore sicuramente il Ferrero Rocher con cui una meravigliosa signora in giallo veniva omaggiata dal suo autista Ambrogio alla guida di una lussuosa Rolls Royce.

Oggi i prodotti a schedario sono migliaia, tanto che periodicamente la multinazionale è costretta ad aprire nuove sedi produttive in giro per il mondo. L’ultima, in fase ancora di realizzazione, pare diventerà la più grande mai costruita prima.

Ferrero punta tutto negli States, qui il più grande stabilimento al mondo

Dopo le aperture nel 2020-2021 di uno stabilimento nel New Jersey e di nuovi centri di distribuzione in Pennsylvania, Arizona e Georgia, ora Ferrero ha annunciato un investimento 214,4 milioni di dollari per ampliare lo stabilimento di lavorazione e produzione di cioccolato a Bloomington, Illinois.

Qui la sede sarà controllata dalla Ferrero North America e sarà dedicata alla produzione dei dolci Kinder Bueno. Secondo le prime notizie fatte trapelare dall’azienda di Alba, pare che questa sarà una delle più grandi linee di produzione costruite da Ferrero al di fuori dell’Europa, se non la più grande in assoluto.

L’inaugurazione è prevista per fine anno con aspettative altissime, gli occhi del settore food sono puntati su questo nuovo investimento multimilionario.

Todd Siwak, presidente e chief business officer di Ferrero North America, ha dichiarato: “Gli investimenti che stiamo facendo a Bloomington stanno alimentando la continua crescita di Ferrero in Nord America e stanno anche creando importanti opportunità di lavoro nella comunità (oltre 200 stimati finora, ndr)”.