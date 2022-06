Starbucks apre nel posto più bello: clienti pieni di gioia. Ecco dove, non farti trovare impreparato.

Starbucks, la catena di caffè statunitense fondata a Seattle nel 1971 è oggi tra le piu’ diffuse nel mondo. Un successo meritato che si pensa che il suo caffè conquista proprio tutti. Protagonista persino in numerose pellicole americane con i suoi bicchieri inconfondibili, Starbucks è uno di quei posti dove bisogna andarci almeno una volta nella vita.

Ma cosa succede se non ce l’hai nella tua città? Spesso quando si viaggia tra le prima cose che si fanno è proprio quello di andare allo Starbucks vicino per gustare i propri iconici prodotti. Ti stupirà sapere che ne sta aprendo uno nuovo proprio in Italia. I clienti hanno già fatto i salti di gioia. Ecco dove si trova.

Starbucks apre nel posto più bello: ecco dove

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Uomini e Donne, Matteo Ranieri ne soffriva prima di diventare tronista: sconvolgente

La notizia è stata subito accolta col favore del web che si aggiorna costantemente con la speranza di avere un punto di ritrovo anche nella propria città. Per molti questo desiderio verrà esaudito visto che sta per aprire i battenti a Franciacorta Village in via del Borgo.

Un’occasione per assaporare le loro specialità e al contempo trascorrere delle ore piacevoli di svago, magari prima di andare a lavoro, come nei film americani con cui siamo praticamente cresciuti.

Ora, al di là dell’immagine bucolica, la creazione di questo nuovo punto vendita porta dei benefici dal punto di vista economico, perché come hanno già fatto sapere le figure di riferimento, questo negozio porterà all’assunzione di 19 risorse. Trattasi per l’Italia del 17esimo store aperto da Percassi, l’unico partner licenziatario del marchio sulla penisola.

In realtà questo fa parte di un progetto ampio e che comprende l’apertura di ben 26 negozi Starbucks in Italia, dislocati sul territorio: in particolare tra Nord e Centro Italia entro la fine del prossimo anno. Una strategia economica e che porterà 300 posti di lavoro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Ambra Angiolini, avete mai visto sua figlia Jolanda? E’ uguale alla mamma. Sono bellissime – VIDEO

Il sud e le Isole al momento si trovano al di fuori di questo progetto, un peccato visto il peso che avrebbe avuto tale catena contro la disoccupazione che “trionfa” soprattutto in alcune zone dello stivale.