Sapete come ha trascorso il weekend Anna Tatangelo? Sui social spunta un post che ha spiazzato il web: che piacevole sorpresa

Direttamente da Sora, con uno sguardo strepitoso e un sorriso unico. Anna Tatangelo ha conquistato tutti con la sua bellezza e il suo talento. Ex compagna di Gigi D’Alessio, oggi è felicemente fidanzata con Livio Cori ed ha un figlio meraviglioso.

Molto attiva anche sui social, non perde occasione di condividere con i fan molti momenti della sua giornata e alcuni scatti mozzafiato. Sa come attirare l’attenzione dei follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. L’ultimo post ha incuriosito il web, sapete come ha trascorso il weekend la Tatangelo?

Anna Tatangelo, outfit accattivante per un weekend da urlo – FOTO

Seguita da quasi due milioni di follower, Anna Tatangelo ha pubblicato un post del weekend appena trascorso. Le foto sono state scattate in un ristorante che ha fatto da cornice alla bellezza della cantante di Sora.

La diretta interessata indossava un vestito corto bordeaux, i capelli lunghi le scendevano lungo la schiena e la scollatura esagerata ha messo in evidenza le sue forme prorompenti.

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare like e commenti, tra i tanti si legge: “Ok….fermi tutti e facciamo un minuto di silenzio per l’autostima di milioni di ragazze ventenni che si è suicidata dopo aver visto questo post” e poi ancora “Io non ho mai visto una ragazza più bella…e non sto esagerando”. Qualcun altro ha aggiunto: “Tu mi mandi al manicomio”.

Passano gli anni, ma Anna Tatangelo continua a sbalordire tutti con il suo modo di fare e il suo fascino che non passa mai. Accattivante, seducente e sensuale, ha il mondo del web ai suoi piedi. I fan la stimano e la ammirano, la sua carriera va a gonfie vele ed ora è pronta per tornare in televisione con tanti nuovi progetti da condividere. Siete pronti?