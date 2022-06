Chanel Totti, ecco perché è così diversa da mamma Ilary: è impressionante!

Chanel Totti, il motivo per cui è così diversa da mamma Ilary Blasi: i fan dei social non hanno mancato di notarlo!

Ilary Blasi e la sua secondogenita Chanel Totti si somigliano ogni giorno di più. Le similitudini tra le due donne sono sempre più chiare e lampanti agli occhi dei followers, che seguono madre e figlia con impressionante costanza.

Una somiglianza non solo in termini estetici, essendo entrambe bionde, slanciate e dai lineamenti angelici, ma anche in termini di movenze e atteggiamenti. Come trapela dall’universo dei social, che le vede entrambe attivissime all’interno dei rispettivi profili, la conduttrice e Chanel sono sempre di più due gocce d’acqua.

C’è un aspetto, tuttavia, che sembrerebbe differenziare notevolmente la moglie di Francesco Totti e la sua secondogenita. Un aspetto che i followers di Chanel, sempre pronti a commentare le clip postate dalla 15enne su TikTok, non hanno mancato di evidenziare in più di un’occasione.

Chanel Totti, ecco perché è così diversa da mamma Ilary Blasi: è impressionante!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Samanta Togni, la confessione da brividi sulla malattia: “sono guarita grazie…”

Così simili a livello estetico e comportamentale, ma differenti sotto molti altri punti di vista: questa l’immagine che Ilary Blasi e Chanel Totti hanno voluto trasmettere ai loro affezionatissimi seguaci. La presentatrice de “L’Isola dei Famosi” e la sua secondogenita, come l’universo del web non manca di testimoniare, sono tra le personalità più acclamate di sempre.

Sia la moglie del “pupone” che la sua seconda figlia sono attivissime all’interno dei rispettivi profili social. Eppure, proprio in questo ambito, ci sarebbe una differenza fondamentale tra la Blasi e Chanel, che gli affezionatissimi delle due non hanno mancato di evidenziare.

Se Ilary sembra incline ad utilizzare in maniera esclusiva la piattaforma di Instagram, dove è seguita da circa 2 milioni di fan, la sua secondogenita, all’opposto, preferisce di gran lunga TikTok. Questo, ovviamente, in virtù di una differenza che si spiega in primo luogo con l’età: Chanel, assieme alle sue amiche, si diverte moltissimo a registrare clip che vengono letteralmente prese d’assalto dagli utenti di TikTok.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Miriam Leone lo annuncia sui social: “innamorata e…” La FOTO riempie i fan di gioia

Ilary, all’opposto, preferisce concedere ai suoi followers scatti concernenti il suo lavoro o le sue attività quotidiane. Mamma e figlia, pur nella loro incredibile somiglianza, si distinguono proprio a partire da questi piccoli ma importantissimi particolari.