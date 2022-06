Letizia di Spagna ha lasciato senza fiato con un grande ritorno. Nessuno se lo aspettava: travolta da quella passione, cosa sta succedendo.

Fascino eterno e bellezza non finire. Letizia di Spagna non smette mai di stupire con i suoi look regali, ma sempre glamour: prossima ai 50 anni – festeggiati il prossimo 15 settembre – il suo fisico è incredibile, tanto che per lei il tempo sembra essersi fermato.

Considerata un’icona di stile (anche con i suoi capelli grigi al naturale) i suoi look sono una fonte d’ispirazione a livello globale.

Quello che è amato della moglie del Re Felipe è il fatto che pur essendo sempre elegantissima in lei non manca mai un tocco glamour: in molte occasione ha inoltre riscritto le regole, sfoggiando abbinamenti talvolta irriverenti, scoprendo le sue curve a differenza degli austeri look imperanti a Palazzo.

Questa volta a catalizzato i riflettori un grande ritorno dell’ex giornalista con cui ha svelato una sua forte passione.

Letizia di Spagna: grande ritorno, retroscena inaspettato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @royals_worldwide

I grandi amore possono fare ritorno. Questo è accaduto a Letizia di Spagna che ha stupito con un ritorno inaspettato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Hai una teglia di pizza al posto dell’addome” Shaila Gatta forme mai così spettacolari: bikini non legale – FOTO

La Ortiz ha indossato di nuovo un abito già sfoggiato per un’occasione importante tenutasi a Madrid. Durante una riunione del Consiglio di amministrazione della Residencia de Estudiantes ha catalizzato gli occhi di tutti con una mise riciclata.

Si tratta di una tuta a pantalone zebrata – elegante ma anche molto selvaggia – che ha abbinata a un paio di esquadrilha con la zeppa grazie a cui ha slanciato la sua figura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Belen Rodriguez, un altro celebre ballerino sulla sua strada: la sfida è accettata

In questo modo non solo ha mostrato come ami questo abito (avendolo indossato in altre occasioni) ma in particolare come abbia una grande passione: il riciclo, diffuso tra le reali negli ultimi anni con cui hanno detto addio all’etichetta per cui non bisogna indossare un abito più di una volta rendendo il guardaroba reale più sostenibile.