Bianca Atzei, una conturbante sirena nel “finto” mare. E Stefano che fa? Baci appassionati con LEI – FOTO

Bianca Atzei. La cantante nata a Milano ma con la Sardegna nel cuore, si gode il caldo che anticipa l’estate 2022. Sembrebbe in una località marina ma l’apparenza inganna

Mancano solo due giorni al solstizio d’estate; il 21 giugno decretrà l’avvio ufficiale della stagione più attesa dell’anno: sole, mare, relax, vacanze e lo stacco (seppur momentaneo) da pensieri e preoccupazioni. Il caldo, però, è già arrivato da parecchie settimane e anche i vip nostrani cercano refrigerio in località turistiche da sogno.

Una di loro è la bellissima cantautrice Bianca Atzei. Ha portato con sè i suoi fan attraverso le immagini pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram. Il contatore segna al momento oltre 861mila follower, tutti desiderosi di conoscere le sue ultime novità. Avvolta in un costume da bagno intero dallo stile animalier che mette in risalto le sue forme procaci, l’artista milanese ma con la Sardegna nel suo DNA, “trae in inganno” tutti quanti. Sembra essere al mare ma in realtà non è così.

Bianca Atzei: weekend di relax in ottima compagnia. Dove si trova la bellissima cantante

Una distesa d’acqua cristallina, ombrelloni, spiaggia e altri natanti. Dove sta trascorrendo il suo weekend rigenerativo la talentuosa Bianca Atzei? No, signori, non al mare come sembrerebbe. Ha scelto la suggestiva località di Arona e le meraviglie del Lago Maggiore, in Piemonte, ma a pochi chilometri di distanza da Milano (capoluogo lombardo) dove fa base.

Non è sola. Insieme a lei, come sempre, l’innamoratissimo fidanzato Stefano Corti, storico inviato del programma di Italia 1 “Le Iene” e speaker di RTL 102.5. I due formano una coppia affiatatissima dal 2019. La loro complicità traspare anche delle immagini fredde di un dispositivo digitale: strepitosi!

Hanno deciso di portare con loro una compagna d’eccezione, la piccola Mela, la dolce cagnolina color miele che non abbandonano mai. Sono un esempio di dedizione assoluta verso gli amici a quattro zampe, segno che con la giusta organizzazione non sono affatto un ostacolo per le nostre vacanze.

Stefano Corti, addirittura, è immortalato mentre la coccola teneramente e la riempie di dolci baci. Tenerezza assoluta.

Cosa c’è di nuovo sul fronte lavorativo? Bianca Atzei ha rilasciato a fine aprile il suo ultimo album, “Veronica”, che prende il titolo dal suo reale nome anagrafico. Il disco contiene 11 tracce da cui sono stati tratti già 5 singoli, l’ultimo dei quali è “Siamo tutte uguali”, in collaborazione con Cristiano Malgioglio, che ci farà compagnia per tutta l’estate 2022.