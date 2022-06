Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: dopo anni dalla loro separazione scopriamo perché è finita la loro lunga e intensa storia d’amore

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti quando lei era davvero una ragazzina e sognava un giorno di poter incontrare il suo cantante preferito, lo stesso di cui custodiva i poster nella sua piccola camerata. Quando i loro cammini si incrociarono, fu amore a prima vista.

Eros e Michelle, hanno condiviso anni di amore folle. Lui ha scritto per lei numerosi canzoni d’amore che lo hanno reso ancora più famoso e che sono rimaste nella storia del panorama musicale italiano. Sembrava un amore eterno, eppure pochi anni dopo il loro matrimonio, hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. I loro fans non hanno mai accettato la fine di questa storia, ma cosa è successo davvero?

Michelle, in quel periodo della sua vita, ha vissuto un momento davvero drammatico. È stata vittima di una vera e propria setta, che l’ha tenuta lontana dai suoi affetti per diversi anni. “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”.