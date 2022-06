LDA ieri ha cantato al concerto di suo padre, Gigi D’Alessio, che ha festeggiato a Piazza Plebiscito e su Rai Uno i suoi primi trent’anni di carriera

Avrebbe potuto farlo molto tempo prima, avrebbe potuto aprire i concerti di suo padre e diventare famoso in questo modo, eppure Luca D’Alessio fin da piccolo ha capito di volersela cavare da solo per riuscire a raggiungere i suoi obiettivi. Cresciuto a pane e musica, Gigi ha intuito quando già quando Luca era un bambino che da grande avrebbe seguito proprio le sue orme.

In ogni caso, Luca non ha voluto semplificarsi la vita. Non ha sfruttato la popolarità di suo padre, ha fatto come avrebbe fatto ogni ragazzo della sua età: ha cominciato i provini per Amici di Maria De Filippi e, quando alla fine è riuscito ad entrare all’interno del programma, giorno dopo giorno ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento ma anche con la sua umiltà.

LDA sparisce prima del concerto di Gigi D’Alessio: cosa gli è successo

Luca ieri sera, per la prima volta, si è ritrovato a salire su un palco insieme a suo padre. Non più come “figlio di”, ma presentato come LDA, perché prima di arrivare a questo concerto è riuscito a costruirsi una carriera da solo. senza l’aiuto del suo papà. Per Gigi è stato un vero e proprio orgoglio presentarlo e cantare insieme a lui: “Avevi paura di sentirti giudicato per essere il figlio di Gigi D’Alessio, ma oggi ti posso dire che sono io che vado in giro, con orgoglio, a dire di essere il padre di LDA“.

Dopo il concerto, Luca ha pubblicato dei video mentre era in macchina. “Oggi non ho pubblicato niente, sono sparito tutto il giorno, mi avete chiesto tutti il motivo: la verità è che stavo pieno d’ansia“.

Tutto bene quel che finisce bene: Luca è riuscito a cantare benissimo e ha vissuto un momento che porterà con sé per tutta la vita.