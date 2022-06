“Un Posto al Sole”, Roberto Ferri cade nella trappola: cosa succederà

Un Posto al Sole: Roberto Ferri sta vivendo un momento molto particolare della sua vita. Per la quinta volta, l’imprenditore napoletano diventerà genitore

Roberto Ferri sta vivendo un momento molto particolare in Un Posto al Sole. Tutto è cominciato quando finalmente era riuscito a liberarsi di Lara Martinelli, ma la sua ex ha scoperto di aspettare un bambino proprio da lui ed ha deciso di tenerlo perché desiderava molto diventare mamma. Roberto, all’inizio, avrebbe voluto che lei abortisse.

Roberto alla fine ha deciso di accogliere Lara in casa sua, spinto anche dal figlio Filippo che gli ha fatto capire di non poter essere così tanto insensibile, dal momento che quel bambino in grembo sarà pure figlio suo. Lara all’inizio si è mostrata pentita dai suoi comportamenti passati, molto più sensibile e materna, ma rivedere Marina l’ha portata di nuovo ad essere antipatica e aggressiva.

Un Posto al Sole: Roberto Ferri cade nella trappola di Lara

Pare però che l’attrice che interpreta Lara, tra un po’ dovrà lasciare la soap per tornare a girare una fiction di cui fa parte da oramai anni. Questo significa che questo bambino non verrà alla luce, o almeno è questa l’ipotesi che tutti reputano più probabile. In questo modo, Roberto non rimarrà incastrato per sempre con un personaggio passeggero della soap opera napoletana.

Si vocifera che Lara perderà il bambino ma, per un primo periodo, pur di restare a casa di Roberto, fingerà di essere ancora incinta per portare avanti il suo piano di riuscire a tornare con lui. Roberto, almeno per un primo momento, cadrà totalmente nella trappola della giovane donna.