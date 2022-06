Miriam Leone, la foto in sedia a rotelle ha lasciato di sasso i fan: è l’attrice stessa a parlare e a rivelare che…

L’ex miss Italia più acclamata di sempre sembra aver ormai dimenticato il suo passato di modella. Nella vita di Miriam Leone, da dieci anni a questa parte, a governare è una sola e unica passione: quella per il cinema. Nonostante la siciliana avesse tentato anche la strada della conduzione, nessuna emozione è mai stata paragonabile a quella che Miriam ha sperimentato davanti alla macchina da presa.

La Leone, che negli anni ha intrapreso una brillante carriera – contrassegnata da numerosi premi e riconoscimenti -, è ormai uno dei volti più apprezzati del panorama cinematografico italiano. L’attrice stessa, attraverso i social, non manca di condividere i frutti del suo lavoro con passione ed entusiasmo.

Solamente qualche settimana fa, proprio attraverso l’account ufficiale di Instagram, Miriam postava una foto destinata a scombussolare gli animi dei fan. Lo scatto, letteralmente inaspettato, aveva fatto fiorire una valanga di commenti.

“TANTE LACRIME” Miriam Leone in sedia a rotelle: la FOTO lascia di sasso i fan

La strada intrapresa da Miriam Leone le sta permettendo di mettersi alla prova nelle vesti più disparate e incredibili. Solamente alcuni mesi fa veniva distribuita in tutti i cinema d’Italia una pellicola a dir poco sensazionale. Si trattava del film “Corro da te“, interpretato magistralmente dalla siciliana e dal collega Pierfrancesco Favino.

La Leone, che ha impersonato la protagonista Chiara – musicista e tennista paraplegica -, ha recitato in tutte le scene seduta su una sedia a rotelle. Un’esperienza a cui l’attrice non si era mai avvicinata prima d’ora, e che, parallelamente, non poteva di certo lasciarla indifferente.

Attraverso una serie di foto postate su Instagram, Miriam aveva esplicitato davanti ai fan tutte le consapevolezze maturate sul set. “Ringrazio per essermi potuta mettere alla prova come attrice e come persona” scrisse la siciliana nella didascalia di uno dei molteplici post di quel periodo, scatenando una reazione inevitabile nei followers.

“Tanta commozione e tante lacrime” – aveva replicato un fan, a cui moltissimi altri avevano fatto eco – “tu e Favino impeccabili“. Senza ombra di dubbio, l’esperienza sul set di “Corro da te” rimarrà un’esperienza indelebile nel cuore della splendida ex miss Italia.