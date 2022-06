Maria De Filippi, rapporto chiuso con Emma Marrone, la dichiarazione non lascia spazio a dubbi: “Non la chiamo più”

Come stanno davvero le cose tra la conduttrice Mediaset e la vincitrice di “Amici 2009”? Pare che il rapporto si sia rotto…

La cantante salentina ha vinto il talent canoro di Canale 5 ormai 13 anni fa, nel 2009, quando ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi l’ambito trofeo di “Amici di Maria De Filippi”.

Gli anni per lei sono passati e con loro è cresciuta anche la sua visibilità mediatica ed i successi discografici che Emma Marrone sforna a grande velocità, arricchendo le playlist dei fan che non aspettano altro che ascoltare ogni sua ultima hit.

In questi anni è stato prezioso il rapporto d’amicizia che ha instaurato con Maria che fin da subito si è dimostrata per lei un’amica fedele e consigliera preziosa anche nei momenti più difficili della sua vita privata e della carriera sempre spericolata e in sella alle montagne russe.

Sembra però che tra le due da un po’ non corra buon sangue, le dichiarazioni della conduttrice hanno lasciato interdetti molti.

Maria De Filippi ed Emma Marrone, il retroscena sul rapporto

Che rapporto intercorre tra le due oggi? C’è amicizia leale o distacco? Negli anni scorsi sono emerse molte notizie su di loro e di come si telefonassero non solo per avere consigli sul modo di operare ma anche legati alla playstation di cui sono entrambe giocatrici incallite.

Le cose però oggi sono un po’ cambiate e a svelate la notizia il sito solonotizie24 che spiega come Maria De Filippi nel tempo abbia imparato a conoscere la cantante e a lasciarle i suoi spazi, soprattutto prima di un evento importante, un concerto o un’esibizione televisiva.

Queen Mary sa che Emma nel momento in cui deve affrontare un qualsiasi tipo di difficoltà, tende a chiudersi in sé stessa. Per lei la solitudine è la migliore arma per prendere coscienza di sé stessa.

La conduttrice è ben consapevole di questo, per cui non è mai lei a contattare la cantante per prima ma aspetta che sia proprio Emma a farlo.

Maria De Filippi ci ha dato modo di capire come sia in grado di aver sviluppato una forte empatia verso chi le sta attorno e di assecondare molto bene le esigenze altrui senza mai essere troppo invadente.