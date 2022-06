Jolanda Renga è pronta ad intraprendere la carriera del padre? Spunta un’indiscrezione che sta facendo il giro del web

Francesco Renga e Ambra Angiolini hanno formato per anni una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Si sono conosciuti nel 2004 ed hanno iniziato una storia d’amore meravigliosa.

Hanno avuto due figli, Jolanda e Leonardo, ma hanno deciso di separarsi dopo undici anni. Nonostante tutto, i due sono rimasti in buoni rapporti e non perdono occasione di vedersi e trascorrere del tempo insieme. Tra loro c’è affetto e stima soprattutto a livello professionale.

Jolanda Renga, sorpresa per papà Francesco: c’è lo zampino di mamma Ambra

Francesco Renga e Ambra Angiolini fanno parte del mondo dello spettacolo, lui è un cantante affermato e lei un’attrice e conduttrice radiofonica. Entrambi si sono dedicati alle loro più grandi passioni, senza mai trascurare la famiglia.

Si sono supportati e sostenuti in ogni situazione, soprattutto nei momenti più difficili che hanno messo a dura prova o l’uno o l’altro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sabrina Ferilli, per lei la decisione più sofferta: ha trovato il coraggio solamente dopo anni

A quanto pare, però, ciò che sta succedendo attualmente in famiglia potrebbe essere una svolta per qualcuno in particolare. Stiamo parlando di Jolanda, la figlia diciottenne che sarebbe pronta ad intraprendere la stessa carriera del padre.

Sui social, infatti, è spuntata una foto pubblicata da mamma Ambra che non lascerebbe alcun dubbio: la piccola della casa è intenta a fare un provino, ma per cosa?

E’ da escludere “X-Factor“, dal momento che la Angiolini è stata scelta come giudice. C’è chi ha pensato si tratti di “Amici“, il talent di Maria De Filippi che tornerà con una nuova edizione il prossimo settembre. Renga junior avrà preso spunto dal figlio di Gigi D’Alessio anche lui ex allievo della scuola?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Marco Mengoni, la prima volta non si scorda mai: il racconto inaspettato del cantante

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli al riguardo, quindi la notizia resta soltanto un’indiscrezione. Non ci resta che seguire la conduttrice o il cantante per scoprire altro. Rimante sintonizzati.