Marica Pellegrinelli, altro che William Djoko! Ovunque si trovi, alla fine la modella decide sempre di tornare da lui…

Il periodo corrente sembra essere un periodo denso di novità e di emozioni per la splendida Marica Pellegrinelli. L’ex di Eros Ramazzotti continua ad essere una delle modelle più richieste dai grandi marchi della moda, con i quali collabora ormai da diversi anni. In aggiunta, dopo una lunga attesa, nel suo cuore è finalmente sbocciato un nuovo sentimento.

Il fortunato è William Djoko, il disc jockey di origine olandese che avrebbe portato una ventata di allegria e di amore nel cuore di Marica. Le pubblicazioni della modella, che non mancano di includerlo, sono la testimonianza della forza del sentimento che li unisce.

Eppure, di fronte a certi affetti, la Pellegrinelli sembrerebbe proprio non riuscire a resistere. Come dimostrano le sue recenti Instagram stories, la modella non manca di accorrere quando a chiamarla è qualcuno che occupa un posto speciale nel suo cuore. Neanche William Djoko potrebbe mai competere!

Marica Pellegrinelli, altro che William Djoko! Alla fine torna sempre da lui | FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Blanco in ospedale, stop al tour: il cantante ha avuto un brutto incidente

Nonostante William Djoko sembri assorbire tutte le attenzioni di Marica Pellegrinelli, quest’ultima ha molti altri affetti a cui dedicarsi. In primo luogo i figli avuti dal cantante Eros Ramazzotti, Gabrio Tullio e Raffaela Maria, che per la modella rappresentano letteralmente tutta la sua vita. Inoltre, ci sarebbe anche qualcun altro senza il quale la Pellegrinelli non riuscirebbe proprio a vivere.

Il riferimento è al bellissimo gatto che Marica, proprio quest’oggi, ha immortalato tramite le Instagram stories. La modella, che gioca amorevolmente con l’animale, di nome “Noce”, non ha potuto trattenersi dall’esternargli tutto il suo affetto: “I love you“.

Nelle stories successive, la Pellegrinelli ha mostrato ai followers il piatto succulento di spaghetti preparato proprio per Noce. L’animale, tuttavia, sembrerebbe ben più disposto ad abbandonarsi alle coccole dei figli di Marica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Quando ne hai proprio voglia…” Ilary Blasi, finisce la puntata dell’Isola e lei fa questo: clamoroso

Persino il fidanzato William Djoko, di fronte a Noce, rischia di passare in secondo piano. Per l’ex di Eros Ramazzotti, ormai, l’animale è diventato a tutti gli effetti un membro della famiglia.