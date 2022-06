In forma smagliante Michela Quattrociocche dovrebbe “stare a Hollywood” per i suoi fan: sfoggiando il bikini mostra un dettaglio “unico”.

Uno spettacolo “unico” nel suo genere è quello mostrato stamani dall’attrice romana Michela Quattrociocche. Dopo aver preso parte all’emozionante anniversario di nozze dell’amica e collega Alice Campello, pochi giorni fa, ora è il momento di stupire i suoi follower con un prezioso dettaglio.

Dai panorami naturali attorno alla città di Venezia l’attrice trentatreenne ha infine preferito cambiato destinazione per questa settimana di fine giugno. Presente nel cast della pellicola cinematografica “Burraco Fatale“, uscita nel 2020 e a quattordici anni dal suo esordio sul grande schermo con il film di Federico Moccia “Scusa Ma Ti Voglio Sposare“, che le è valso la piena notorietà, la bellissima nata sotto il segno del Sagittario si è interessata sin dall’infanzia all’arte della recitazione. E i frutti della sua grande passione non possono che essere sempre più evidenti.

“È unico” Michela Quattrociocche dea in bikini: lo spettacolo afrodisiaco in FOTO

Nella mattina di oggi, 21 giugno, l’attrice si è lasciata immortalare dalla location da lei scelta per trascorrere dei momenti di assoluto relax. Stavolta l’interprete della romantica “Niki” ha optato per l’Isola di Ponza, a largo delle coste laziali. E dunque non troppo lontano dalla sua abitazione nella Capitale.

Il dettaglio che ha colpito l’attenzione dei suoi oltre 505mila follower è stata la posa dell’attrice che ha messo in evidenza il suo nuovo modello di bikini in “violetto“. L’escusivo bikini è stato realizzato dal noto luxury brand di beachwear interamente Made in Italy, Bikiamanì.

“A Hollywood devi stare“, scrive nel frattempo un’altra collega dell’attrice, lusingandola più di tutti, tra i numerosi apprezzamenti al singolo post condiviso su Instagram.

Lo spettacolo in mare aperto infine, nella sua interezza quanto stando al parere dei suoi fan, “è unico” nel suo genere. Ora non resta che aspettare delle ulteriori news da quest’ultimo soggiorno vacanziero dell’attrice nelle prossime ore.