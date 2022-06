Antonella Mosetti sempre più provocante sui social network: la showgirl ha stupito tutti con un’immagine da impazzire.

Antonella Mosetti è una delle showgirl più seguite dagli italiani sui social network: la romana, praticamente da sempre, provoca e ammalia il web con contenuti a dir poco sbalorditivi. Iniziata la carriera con ruoli minori in alcuni film, la classe 1975 divenne ballerina per ‘Ciao Darwin’ e cominciò a condurre programmi di livello come ‘Paperissima Sprint‘ e ‘Casa Raiuno’. La nativa di Roma ha anche partecipato in coppia con la figlia Asia alla prima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, venendo però eliminata dopo poche puntate.

I social network sono terreno fertile per gli scatti mostruosi che la Mosetti condivide online: le sue immagini devastanti diventano subito virali. Stando alle sue dichiarazioni, la classe 1975 è iscritta anche su piattaforme “bollenti”. Antonella, questa sera, ha condiviso un nuoto scatto da paura sul suo profilo IG: l’immagine non è adatta ad un pubblico di minori.

Antonella Mosetti, il vestitino è cortissimo: da impazzire

Antonella, ancora una volta, ha mandato in estasi i suoi followers pubblicando una fotografia da capogiro. La romana si trova nella sua fantastica città ed è salita sull’attico, portandosi vicinissima al cielo. Non a caso, in didascalia, fa riferimento proprio al cielo. Per l'”occasione”, la Mosetti ha deciso di indossare un vestitino troppo corto dotato anche di scollo illegale.

L’outfit è da impazzire: il suo davanzale è quasi completamente scoperto, così come le sue gambe chilometriche. Nonostante gli anni che avanzano, la romana è ancora in splendida forma. Tra complimenti ed apprezzamenti, nello spazio dedicato ai commenti arriva anche una proposta. “Ti sposerei.. fatti corteggiare”, si legge. “Sei uno spettacolo”, “Ti amo amore mio”, “Una statua”, “Sei divina”, “Affascinante e attraente”, si legge ancora.