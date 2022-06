Il Volo, la perdita tremenda del cantante: “se n’è andato ma mi guarda da lassù”. Pubblico sconvolto

Il Volo, il cantante più amato confessa la perdita tragica in diretta televisiva: “se n’è andato ma mi guarda da lassù”. Pubblico senza parole

Amadeus e Giovanna Civitillo sono riusciti ancora una volta a rendersi protagonisti di uno degli eventi più attesi dai telespettatori italiani. La celebre coppia, nella giornata di oggi, ha infatti condotto il decimo Incontro Mondiale delle Famiglie, svoltosi in Vaticano all’interno dell’auditorium intitolato a Papa Paolo VI.

Per l’incontro tra le famiglie e il pontefice, la Rai non avrebbe potuto scegliere dei padroni di casa più azzeccati. Amadeus e Giovanna, insieme da vent’anni e sposati da oltre tredici, incarnano l’amore in ogni sua forma. Complici e affiatati sia sul palcoscenico che nella vita, i conduttori hanno intrattenuto le delegazioni presenti all’evento in attesa dell’arrivo del Santo Padre.

A fare da coronamento all’evento, l’esibizione dei tre artisti de Il Volo che hanno incantato i presenti sulle note del celebre singolo “Grande amore“. Assieme alle rispettive famiglie, Gianluca, Ignazio e Piero hanno preso parte con immenso piacere all’evento svoltosi a Roma.

Con l’occasione, i tre tenori hanno risposto ad alcune domande poste loro dalla coppia di conduttori, che vertevano sull’argomento “famiglia”. Uno dei membri de Il Volo, con voce strozzata, ha persino trovato la forza di parlare della perdita che ha sconvolto la sua vita. Il pubblico, nell’ascoltare le parole del cantante, è rimasto letteralmente pietrificato.

Il Volo, la perdita tremenda di Ignazio Boschetto: “se n’è andato ma mi guarda da lassù”

Il Festival delle Famiglie 2022 si è aperto con una sensazionale esibizione de Il Volo. I tenori hanno ipnotizzato il pubblico presente nell’auditorium intonando il singolo che, più di ogni altro, li ha resi famosi: il brano “Grande amore“, vincitore del Festival di Sanremo 2015.

Al termine della performance, i tre artisti hanno descritto ad Amadeus e Giovanna il rapporto a dir poco speciale che li legherebbe alle rispettive famiglie, anch’esse presenti all’evento. Il conduttore, colpito dal racconto di Gianluca Ginoble, ha voluto dare la parola al nonno Ernesto, il primo in famiglia ad averlo sostenuto nella sua decisione di inseguire la passione per la musica.

“Sono molto orgoglioso di lui e della sua carriera” ha confermato il nonno di Gianluca, scatenando l’applauso incontenibile del pubblico. In seguito, l’attenzione dei conduttori si è spostata sul più giovane del gruppo, Ignazio Boschetto, che al pari del collega ha presentato i membri della sua famiglia presenti in aula.

Il cantante, sorprendendo tutti, è persino riuscito a parlare di un argomento che, fino a poco tempo fa, appariva essere un vero e proprio tabù. “I miei familiari sono qui, tranne mio padre che ci guarda da lassù” ha spiegato il tenore, che ha subito la perdita prematura del papà Vito.

Nonostante la scomparsa del genitore rappresenti una ferita ancora aperta nel cuore di Ignazio, quest’ultimo ha voluto lanciare un messaggio di speranza a tutti i telespettatori. “Non parlo di assenza ma di mancanza” – ha asserito con convinzione Boschetto, prima di aggiungere – “lui mi manca ma non è assente, perché in realtà è sempre con me“.

Di fronte al discorso di Ignazio, il pubblico non ha potuto far altro che tributare al cantante un sentito applauso. Anche i suoi colleghi de Il Volo, profondamente commossi, si sono uniti al ricordo di papà Vito.