Aurora Ramazzotti dona qualche anticipazione sui social di quello che sarà. Ancora c’è tanto da fare ma le cose vanno avanti. Ecco di cosa si tratta

Giovanissima eppure tanto impegnata, sia sul lavoro che sul fronte della vita privata. Dopo alcuni giorni trascorsi a Capri con l’amica Sara Daniele, la figlia del compianto Pino, Aurora Ramazzotti è tornata a Milano. Anche Sara si è recata nel capoluogo lombardo con lei e ne ha approfittato per ironizzare su un piccolo incidente di percorso.

Per il troppo caldo, infatti, Aurora ha avuto un mancamento e per poco non sveniva. Un calo di pressione che è stato raccontato sui social con la tipica leggerezza e simpatia dall’influencer.

Sappiamo che Aurora ama raccontare alcuni dettagli della sua vita ai suoi follower e tra questi c’è anche il futuro insieme al suo Goffredo Cerza. Il progetto che hanno in mente è in fase di “costruzione”.

Aurora Ramazzotti e la novità: c’entra anche Goffredo

Una nuova casa per Aurora Ramazzotti ed il suo fidanzato. La figlia di Eros non ha nascosto ai suoi follower di essere al lavoro per realizzare la sua nuova abitazione milanese. La città meneghina è ormai la sua città, quella nella quale ha studiato e vive da diversi anni.

È proprio qui che Aurora e Goffredo andranno a vivere insieme costruendo il loro nido d’amore. I due che si sono conosciuti nel 2017 proprio grazie a Sara Daniele vivono già insieme ma presto lo faranno in una nuova dimora.

Si tratta di un appartamento moderno in quel di Milano. Il cantiere è ancora aperto e Aurora con la sua verve comica ci ha mostrato qualcosa con la canzone “In alto mare” di sottofondo che rende bene l’idea del fatto che ancora c’è da aspettare.

La figlia di Eros e Michelle ha mostrato qualche dettaglio ai follower. La casa è molto luminosa e dopo l’ingresso si apre un grande salone e grandi vetrate che donano lucentezza a tutta la stanza. Poi ci sono i bagni e la cucina. Non c’è modo di sbirciare la camera da letto, almeno per il momento.

Insomma la fibrillazione è tanta ma c’è da attendere. Sicuramente sarà un piccolo gioiellino che ospiterà le opere di street art che piacciono tanto ad Aurora. Abbiamo una data? Ancora no, è troppo presto.