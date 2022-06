Alessia Marcuzzi e quello che ha lasciato a bocca aperta tutti: le piace farlo sempre e si vede. Ecco il suo “peccato” di vita

Alessia Marcuzzi manca dal piccolo schermo ormai da diversi mesi. La sua decisione di lasciare la Mediaset e la tv in generale dopo 25 anni di onoratissima carriera, ha lasciato tutti di stucco. Era circa un anno fa quando con un post sui social ha comunicato la notizia ai suoi fan lasciandoli interdetti.

Nessun problema con l’azienda che l’ha presa di mano quando era solo una ragazzina e l’ha fatta diventare uno dei volti di punta della televisione commerciale. Semplicemente una scelta di vita.

Alessia si è resa conto che era arrivato il momento di svoltare. E così oltre alla sua famiglia e ai social, si dedica alla sua attività imprenditoriale con i marchi di borse e di beauty fondati da diversi anni.

Alessia Marcuzzi ed il “peccato” della sua vita: la rivelazione

Alessia Marcuzzi a breve soffierà le sue 50 candeline. Non si direbbe ma è così. Da sempre, fin da ragazzina, è stata un’icona di bellezza. Non una come tutte le altre ma con quelle caratteristiche speciali che l’hanno fatta emergere per sensualità e particolarità. Parliamo in primis delle lentiggini, un particolare così unico da essere inconfondibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sonia Bruganelli l’ha fatto davvero: il gesto che nessuno riesce a spiegarsi

E ancora oggi è così. Proprio lei ha detto di stare bene con sé stessa e la sua fisicità. Proprio quel fisico che da piccolina odiava. Aveva mille paure e si disegnava come una “cozza” solo perché era alta, magra, con i capelli rossi e le lentiggini. E invece proprio tutto questo ha fatto la differenza e sono state le sue armi vincenti.

L’ex conduttrice ha raccontato, infatti, che nel momento in cui le hanno chiesto di posare per un calendario sexy lei ha sprizzato di gioia. “Finalmente la mia rivalsa!” il suo pensiero. E proprio legato al suo corpo la moglie di Paola Calabresi Marconi ha raccontato un altro piccolo dettaglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mario Balotelli e Raffaella Fico: la cifra pattuita per il mantenimento della figlia Pia. A quanto ammonta

Alessia non ha vizi, tranne uno. Si tratta di un vizio un po’ piccante che l’accompagna ogni giorno. “Il mio unico vizio è fare l’amore – ha detto senza peli sulla lingua – E credo che si vede, dato che sto bene fisicamente”.