Shaila Gatta è “la signora dei limoni”: gli scatti tra le grotta lasciano senza fiato. La sua silhouette è uno spettacolo di “pura bellezza”.

L’ex velina è stata appena immortalata in alcuni scatti “da capogiro“. Essere in ottima forma, a quanto pare, rimanendo perfettamente eleganti in spiaggia è adesso possibile. Lo dimostra nel pomeriggio di oggi la bellissima Shaila Gatta. Ora in diretta da una delle località più amate della penisola.

La prediletta ballerina di “Striscia La Notizia“, per ben quattro annualità e nativa di Aversa, ha voluto continuare quest’anno la tradizione. E, legata com’è ai luoghi della sua terra d’origine, ha deciso di partire alla volta di una nuova terra promessa per coronare al meglio quest’estate 2022.

La discesa nella caletta è stata “uno spettacolo“. E ha presto attirato l’attenzione dei fan della venticinquenne nata sotto il segno del Leone e dal sorriso “irresistibile“.

“Limoni da capogiro” Shaila Gatta beccata a prendere il sole: quanta bellezza tra le grotte – FOTO

Le viste mozzafiato della Costiera Amalfitana hanno ufficialmente accolto la ballerina. Shaila, approdata a Napoli nella serata di ieri, ha deciso di scendere in spiaggia nella maniera più sorprendente, divenendo protagonista di meravigliose istantanee tra i suggestivi panorami rocciosi della costiera.

La “signora dei limoni“, così definita nei commenti dopo la sua stessa citazione in didascalia al post condiviso su Instagram pochi istanti fa, l’ex velina ha elogiato la magia di quei luoghi dalle acque cristalline sfoggiando al contempo un outfit che in molte delle sue fan dimostreranno prediligere.

Dopo aver mostrato ai suoi follower il panorama notturno sulla città partenopea, con tanto di Vesuvio illuminato dalle luci circostanti, oltre a un’impeccabile silhouette, grazie ai suoi sempre costanti allenamenti, Shaila ha infine voluto indossare alcuni capi divenuti presto tendenza di questa stagione.

A partire dal top a collo alto e smanicato in bianco, che avrebbe riscosso non poco successo, fino alle deliziose ciabattine in tinta rosso e sughero realizzate dal brand Made In Italy Fly Flot.

In alternativa al bikini in total black, accompagnato al top bianco, Shaila si è poi fermata ad ammirare in silenzio e ad occhi chiusi il panorama circostante, indossando un altrettanto meritevole pantalone in color glicine.