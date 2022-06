Letizia di Spagna passo falso, pioggia di critiche: errore clamoroso

Letizia di Spagna è finita nel mirino. La Regina è sta inondata di critiche per una svista clamorosa: cosa sta succedendo.

Impeccabile in ogni apparizione questa volta Letizia di Spagna ha fatto un passo falso. La moglie di Felipe è stata protagonista di una spiacevole vicenda: un suo errore fatale è finito nel mirino, facendo scoppiare una polemica senza precedenti.

Sono rare le occasioni in cui la moglie del Re Felipe si attira critiche: amata in tutto il globo, tra i suoi modi di fare gentili e i suoi look travolgenti, catalizza spesso una marea di consensi, ma non questa volta.

Tutto è accaduto durante il suo ultimo appuntamento ufficiale che l’ha vista prendere parte a una manifestazione molto conosciuta in Spagna.

Letizia di Spagna nei guai: scivolone senza precedenti

Anche i reali possono sbagliare, malgrado sembrino sempre perfetti. Questa volta a fare un pesante scivolone è stata proprio la moglie del Re Felipe. Regina di stile, la Ortiz ha riciclato un abito indossato nel passato per un evento importante: si tratta di un bellissimo modello nero a kimono, realizzato dal brand & Other Stories (del costo di 350 euro).

Molto raffinato, è stato proprio lui a metterla nei guai: le critiche sono scoppiate in quanto il capo è in pelle e l’ex giornalista lo ha indossato nell’ambito di un evento green. Si è trattato di un galà organizzato nell’ambito dei Retina ECO Awards, manifestazione in cui vengono individuati i migliori progetti sostenibili.

Proprio il contesto ha fatto sì che la scelta sia stata considerata non di buon gusto e non in linea con i valori dell’appuntamento: la pelle è un materiale insostenibile per il Pianeta che determina lo sfruttamento gli animali.

Lo scivolone di Letizia con l’abito in pelle, sì scenico, ma fuori contesto, ha scatenato le polemiche: la stampa spagnola si è scagliata contro la svista che ha lasciato perplessi molti, vista l’attenzione da sempre mostrata dalla Ortiz per le tematiche green.