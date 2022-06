La storia d’amore tra Claudio Lippi e Luana Ravegnini finì per una sola ragione. I punti di vista si confrontano oggi dopo quasi vent’anni dal loro addio.

Sarà pur vero che talvolta l’emozione gioca brutti scherzi, ma è altrettanto vero che permette di far emergere la verità. A tal proposito, il conduttore e produttore milanese, Claudio Lippi è recentemente intervenuto sul piccolo schermo in un’intervista, in cui è tornato a parlare del suo passato.

Nel frattempo sulla lunga storia d’amore con lo showman, iniziata non senza i giusti presupposti durante i primi anni ’90, ha poi desiderato intervenire anche la stessa conduttrice romana, Luana Ravegnini. Ma stavolta dando la possibilità ai suoi intervistatori di mettere tutto nero su bianco.

L’attrice e showgirl, classe 1968, si scopre ora intensamente impegnata a mostrare tutto il suo sostegno nei confronti dell’universo femminile per la lotta alla violenza contro le donne. E per tal ragione, ad inizio di questo mese di giugno, la conduttrice è stata premiata ricevendo in diretta sul secondo canale Rai il “Camomilla Award“.

“Fu lei a volerlo?” Claudio Lippi svelato il motivo della brusca rottura in amore

Mentre il conduttore è stato ospite, nel corso delle ultime settimane, alla nota trasmissione “A Ruota Libera” di Francesca Fialdini, la sua ex fiamma ha voluto raccontare il motivo della loro rottura sul piano sentimentale a un’importante rivista italiana.

Lippi, nel mentre, ha passato in rassegna i momenti clou del suo esordio nel mondo dello spettacolo. Durante i quali ricevette già importanti consensi e grande affetto da parte del pubblico. Essendo approdato sin da giovanissimo nello storico format di “Tanto Piacere”, a partire dal ’74.

“Fu lei a volerlo?” A giocare a sfavore del loro feeling inaugurato durante le riprese de “Il Pranzo È Servito” nel ’91 sarebbe stato in primis, stando alle parole della conduttrice rilasciate a “Di Più Tv”, le loro diverse aspettative sull’immediato futuro.

All’epoca, infatti, del loro addio: mentre la Ravegnini si trovava sul set di “Paparazzi“, nonché il suo ultimo ruolo per il grande schermo, il percorso lavorativo della conduttrice avrebbe ancora dovuto indirizzarsi verso la giusta direzione. A contribuire dunque alla loro decisione di prendere strade diverse in amore fu anche il desiderio di lei di voler creare una famiglia tutta sua.

Mentre Lippi “aveva già due figlie e un matrimonio alle spalle“. Nel frattempo, il conduttore, era inoltre “già un professionista realizzato“, ha ricordato la Ravegnini. Dimostrando al contempo grande stima per l’uomo che è stato al suo fianco per ben sette anni.