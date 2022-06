Emerge un retroscena clamoroso dal passato di Letizia di Spagna: è scandalo a Palazzo, cosa sta succedendo. Coinvolto un suo compagno, ma non è Felipe.

Impeccabile in ogni occasione, Letizia di Spagna è finita nel mirino. Questa volta non per una questione di stile – i suoi look catalizzano l’attenzione in ogni occasione a livello globale – ma per un retroscena sconvolgente dal suo passato.

Un retroscena che riguarda la sua vita sentimentale, in cui tuttavia non è coinvolto il Re Felipe. Legata al reale spagnolo dal 2015, al suo fianco è salita al trono diventando la Regina Consorte e dando alla luce le figlie Leonor e Sofia. Ormai cresciute, le due assomigliano molto alla Ortiz da cui hanno preso il portamento regale e l’eleganza innata.

Tuttavia nel suo cuore sono stati presenti altri uomini: proprio in merito a uno di loro è emerso un retroscena senza precedenti.

Letizia di Spagna: incinta, non di Felipe, è scandalo

Letizia di Spagna si è innamorata di Felipe a seguito di un colpo di fulmine, che l’ha portata a innamorarsene perdutamente. Prima di lui, aveva avuto altre storie tra cui con un insegnante di letteratura e lingua spagnola, Alonso Guerrero Perez, con cui si è sposata nel 1988.

Matrimonio declinato, si è poi legata al giornalista David Tejera con cui ha avuto una storia lunga 3 anni e secondo il libro “Los ochos de Sofía” – dedicato ai segreti della vita della reale – sarebbe stata in dolce attesa di lui a sua insaputa. Tuttavia l’incontro con Felipe l’avrebbe portata a rompere la storia con David, interrompendo anche la gravidanza, tutto all’oscuro di lui.

Ipotesi mai confermate, ma diffuse dai vari rumors facendo scuotere Palazzo e mettendo in cattiva luce la Ortiz. L’ex giornalista tuttavia in questi anni si è sempre mostrata molto serena ed equilibrata al fianco di Felipe, senza mai far trapelare possibili problematiche passate dal punto di vista relazionale.