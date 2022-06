Gratta e Vinci. Pronti a cimentarvi nel nuovo gioco? In arrivo una pioggia da 200mila euro

Gratta e Vinci. I tagliandi della lotteria istantanea in Italia s’impreziosiscono di un nuovo arrivato: “Crucijolly”. Misero costo per un probabile guadagno da sogno

Sapete a quanto ammonta attualmente il jackpot del SuperEnalotto? Siamo arrivati a sfiorare 230 milioni di euro! Immaginate cosa potrebbe significare entrare in possesso di una cifra così sostanziosa? Niente più preoccupazioni economiche per il resto della vita e tranquillità per i vostri cari e (perché no?) per i discendenti che verranno. Ovviamente ciò potrebbe avvenire solo nel caso in cui tale somma non venga sperperata ma investita con discernimento.

Se, invece, vi “accontentate” di gareggiare per un malloppo meno ricco ma abbondantemente carico di soddisfazione, potreste optare per la più rapida opzione rappresentata dai Gratta e Vinci. I tagliandi della lotteria istantanea sono sempre disponibili nei negozi di tabacchi o ricevitorie autorizzate e hanno un costo davvero irrisorio. A quanto pare l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli ha messo in circolazione una nuova tipologia di gioco: andiamo a scoprirne le caratteristiche maggiori.

Gratta e Vinci: arrivato il nuovo tagliando. Tutto quello che c’è da sapere sul “CruciJolly”

É stato reso noto tramite il sito www.grattaevinci.com la possibilità di giocare al nuovo Gratta e Vinci di recentissima uscita dal nome “CruciJolly”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Al Bano e Romina, la bugia che è sempre stata detta sulla fine del matrimonio: “Non è andata così”

Ha un costo davvero irrisorio di soli 3 euro a fronte di una vincita massima da capogiro. I premi variano da un minimo di 3 euro (che, evidentemente, consiste nel recupero del costo dello stesso tagliando), passando per somme intermedie (10, 20, 50, 100, 500, 1000 euro), fino ad arrivare al premio massimo di ben 200mila euro. La probabilità di accaparrarselo non sono moltissime, bisogna essere davvero fortunati: si parla di 1 ogni 6.960.000,00 biglietti.

Le modalità di gioco sono molto semplici. Basterà grattare via la patina che ricopre la scritta LE TUE LETTERE. Poi, nella sezione CRUCIVERBA, bisogna grattare le lettere corrispondenti: se si completano, in verticale o in orizzontale, tre o più parole viene vinto l’importo indicato nell’area LEGENDA.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Io e la mia ragazza” Anna Falchi sorpresa in sua compagnia nella notte – FOTO

Inoltre, bisogna grattare nella sezione PAROLA JOLLY le lettere corrispondenti e il PREMIO: se si completa la PAROLA JOLLY si vince il PREMIO indicato.