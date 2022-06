“Un Posto al Sole”, dopo anni viene fuori la verità: colpo di scena in arrivo

Un Posto al Sole: è in arrivo un colpo di scena su Rai Tre. Nelle prossime puntate, infatti, Roberto Ferri ammetterà tutta la verità dopo anni di silenzio

Roberto Ferri è uno dei protagonisti assoluti della soap opera napoletana Un Posto al Sole. Nella serie ricopre il ruolo di imprenditore napoletano, è il più ricco di Palazzo Palladini ma è anche tremendamente solo, perché nel corso degli anni non è mai riuscito a tenersi una donna. L’unica che in qualche modo è sempre rimasta è proprio lei: Marina Giordano.

Roberto Ferri, negli ultimi tempi, sta al centro delle dinamiche della soap. Il motivo? Molto semplice. Lara Martinelli, la donna con cui ha intrapreso una relazione per un periodo di tempo, ha scoperto di aspettare un bambino. Dunque Roberto sta per diventare padre per la quinta volta, stavolta di un figlio che ha fatto davvero fatica ad accettare di tenere.

Un Posto al Sole: Roberto Ferri vuota il sacco sui suoi sentimenti

Roberto Ferri negli ultimi giorni ha provato ad essere presente per Lara, i due si sono avvicinati e lei per un momento si è davvero illusa che potessero essere una famiglia, ma Roberto non la pensa assolutamente allo stesso modo. Infatti, il noto imprenditore, nella prossima puntata scenderà finalmente a patti con quelli che sono i suoi veri sentimenti. Ammetterà di essere ancora innamorato di Marina Giordano e di voler fare del suo meglio per riuscire a riconquistarla e tornare con lei.

Considerati i numerosi ritorni di fiamma nel corso degli anni è molto probabile che questo accada. Stavolta, però, bisognerà vedere se durerà tra di loro o se si lasceranno come è successo tutte le volte.

I telespettatori della soap oramai fanno il tifo per loro: sarebbe davvero bello vederli finire insieme, dopo vent’anni in cui si sono amati nonostante le tante relazioni che hanno avuto.