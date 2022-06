Anna Tatangelo ha mandato in estasi i suoi followers con una fotografia pazzesca: la cantante indossa un vestitino sexy e mostra le sue forme.

Gli ultimi anni per Anna Tatangelo sono stati veramente particolari. Tralasciando la pandemia che ha sicuramente influenzato la vita di tutti noi, la cantante si è innanzitutto lasciata con Gigi D’Alessio, suo compagno storico da tantissimo. Dopo aver provato alcuni look particolari ed aggressivi (ricordate il biondo totale?), la nativa di Sora ha lanciato l’album ‘Annozero’ e ha conquistato sempre più spazio in televisione.

In questo lasso di tempo, Anna ha avuto anche un storia con Livio Cori: a quanto pare i due si sono nuovamente lasciati dopo la crisi del mese scorso. La classe 1987, inoltre, ha un profilo Instagram su cui condivide fotografie esagerate: la sua bellezza incanta sempre il pubblico mentre il suo corpo fa stropicciare gli occhi degli ammiratori con grande facilità. Quest’oggi, l’artista ha pubblicato una foto in cui indossa un vestitino super sexy.

Anna Tatangelo, vestitino super sexy: accavalla tutto e mostra il lato più bello

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Di già?” Francesca Ferragni lo fa a una sola settimana dal parto: la FOTO sorprende i fan

Secondo le ultime indiscrezioni, Anna si trova a Castellammare di Stabia per registrare una nuova puntata di ‘Scene da un matrimonio‘, format che Mediaset ha deciso di rilanciare sui propri palinsesti. Per l’occasione, la cantante e conduttrice ha scelto di indossare un vestitino super sexy. La sua bellezza lascia come al solito senza parole mentre il suo fisico e le sue forme conquistano la scena con grande facilità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emma aspetta un figlio? La FOTO pubblicata pochi secondi fa ha fatto il giro del web: impressionante!

La Tatangelo ha la brillante idea di sedersi su un muretto e di accavallare le gambe, mettendo in mostra uno dei suoi lati più belli. Si intravede infatti il suo stacco di coscia mostruoso, ma anche qualcosina in più. “Un fascino fuori dal normale”, ha scritto con enfasi un ammiratore. I complimenti, come al solito, si sprecano per la fantastica cantante.