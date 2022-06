Aurora Ramazzotti finalmente lo ha gridato al mondo intero: “il mio sogno si è avverato”. Le FOTO rivelano la verità

Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere una sua grande gioia personale con i followers pubblicando un fantastico post.

Aurora Ramazzotti diventa ogni giorno sempre più popolare in rete: la figlia di Eros e di Michelle Hunziker è una vera e propria star sui social network. Sul solo Instagram, ad esempio, la ragazza possiede ben 2,3 milioni di followers. Come prevedibile, la classe 1996 è super attiva e pubblica praticamente tutti i giorni un numero incredibile di stories di contenuti sul web. Quest’oggi la conduttrice ha deciso di esaltare la serata di ieri sera e di rivelare una verità assurda ai fans.

La piccola Ramazzotti, infatti, ha condiviso una serie di fotografie meravigliose accompagnate da una didascalia piuttosto esaustiva. A quanto pare, la 25enne ha realizzato il suo grande sogno.

Aurora Ramazzotti lo ha gridato al mondo intero: “Ho realizzato il mio sogno”

Aurora Ramazzotti, ancora una volta, riversa i propri pensieri sui social network. La 25enne ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi e lo ha annunciato al mondo del web con un post fantastico. Nella serata di ieri, lo ricordiamo, si è tenuto il concerto “Love Me” davanti a 20mila persone al Duomo di Milano. I proventi del concertone organizzato da Fedez sono per la Fondazione Tog-Together to go che si occupa di bambini affetti da gravi patologie neurologiche.

Il concerto è stato presentato da Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti con la compartecipazione di Gabriele Vagnato. “Un sogno che si avvera, avere l’onore di farmi portavoce di una causa così importante, davanti a una piazza duomo gremita di migliaia di persone. 5 ore di fila in diretta, come prima volta niente male”, ha annunciato la figlia di Michelle Hunziker. La ragazza, inoltre, ha ringraziato tantissime persone e ha ricordato ai followers di supportare l’iniziativa e sostenere una fondazione così importante.