Giulia Stabile sostituita, Maria De Filippi chiama lui al suo posto

Stando alle ultime indiscrezioni sembra che il pubblico non rivedrà Giulia Stabile nel programma di Canale 5, al suo posto in arrivo un ex allievo di Amici

Novità in arrivo in uno dei programma di punta di Canale 5, sebbene la notizia abbia lasciato l’amaro in bocca ai numerosi fan della diretta interessata.

Nel palinsesto Mediaset è stato infatti confermato il contenitore di intrattenimento del sabato sera Tu Si Que Vales, ma per la nuova stagione non sono stati riconfermati tutti i protagonisti. Una persona in particolare sembra che sarà sostituita e non prenderà parte alla nuova edizione che andrà in onda in autunno. Ecco di chi si tratta.

Giulia Stabile sostituita: chi dovrebbe arrivare al suo posto a Tu Si Que Vales

Lo scorso anno, reduce dalla vittoria nel talent di Amici, Giulia Stabile venne chiamata da Maria De Filippi per occuparsi dei contenuti digitali di Tu Si Que Vales. Interviste, giochi, scherzi, immagini inedite del dietro le quinte che sarebbero state pubblicate sulla piattaforma digitale Witty Tv. Poi la proposta di coinvolgerla nel corso delle puntate e da lì la sua presenza al tavolo del presentatori.

Per la ballerina quella nel programma di Canale 5 è stata un’esperienza che “mi ha fatto divertire e mi ha arricchito“, dichiarò al termine della messa in onda della trasmissione. A distanza di mesi e a ridosso delle registrazioni della nuova edizione arriva però una notizia che ha rattristito i suoi numerosi fan. Giulia Stabile non parteciperà a Tu Si Que Vales a causa di alcuni impegni lavorativi che non le permetterebbero di essere presente in studio.

Stando alle indiscrezioni pubblicate da Amedeo Venza al posto della ballerina arriverebbe un altro ex allievo di Amici. Si tratterebbe del cantante Albe che sarebbe stato scelto per affiancare Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Per scoprire se la notizia sarà confermata o meno si dovrà attendere l’inizio delle registrazioni, che avverrà nelle prossime settimane.

