Il Volo: “È esaurito” arriva la notizia che nessuno si aspettava

Il Volo ha lasciato i fan senza fiato con una svolta inaspettata. Retroscena clamoroso, nessuno si aspettava tanto.

Talento innato, timbro unico e un amore viscerale per la musica. Questo quello che accomuna i componenti de Il Volo, gruppo musicale composto dai tenori Pietro Barone, Ignazio Boschetto e il baritono Gianluca Ginoble. Da giovanissimi hanno debuttato nel mondo della musica, costruendosi una carriera incredibile: proprio sul loro percorso emerge un colpo di scena clamoroso.

Conosciutisi nel 2009 nell’ambito della partecipazione al format “Ti lascio un canzone”, grazie a un’intuizione del regista Roberto Cenci si sono uniti dando vita al gruppo “Il Volo” debuttando sulla scena discografica nel 2010 e conquistando fin da subito una grande popolarità.

Vincitori del Festival di Sanremo nel 2015, la loro notorietà si è espansa oltre ai confini nazionali, raggiungendo l’America. Nonostante la giovane età, sono under 30, hanno raggiunto incredibili traguardi vendendo ben 22 milioni di dischi: arriva un accadimento clamoroso nel loro percorso, nessuno se lo aspettata.

Il Volo: colpo di scena clamoroso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

“È esaurito”. Questo è quanto accaduto a Il Volo, gruppo musicale molto amato seguitissimo sui social – in particolare su Instagram con 648 mila follower – che ha lasciato i fan senza fiato con una svolta sbalorditiva.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Tabaccai sul piede di guerra, “Siamo pronti allo sciopero”. Cosa ci aspetta da oggi, assurdo!

Dopo la partecipazione all’Eurovision in qualità di ospiti con il nuovo brano “Grande amore”, tornano a esibirsi in Italia. Partito il tour del trio con la prima tappa all’Arena di Verona – “Il Volo live in concert”- il gruppo ha fatto una vendita di biglietti da record, conquistando il sold out nella tappa di Ferrara andata in scena ieri sera, 29 giugno, in piazza Trento Trieste nell’ambito del “Ferrara Summer Festival”.

Piero, Gianluca e Ignazio si sono esibiti sui loro grandi classici in modo magistrale incantando la città: dopo le tappe per l’Europa, hanno lasciato senza fiato l’Italia con il loro live emozionante in cui hanno intonato i loro brani come fosse la loro prima volta, mostrandosi molto commossi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > MD lancia una provocazione ai consumatori, “prezzo mai visto prima”: annuncio a sorpresa

Oltre alle hit dal loro repertorio passato, hanno intrattenuto il pubblico con i nuovi brani dell’ultimo album (dedicato al maestro Morricone). A seguito della tappa italiana, prossimamente torneranno dopo ben 12 anni con live per l’America, l’Australia e il Giappone.