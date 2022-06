Intervista esclusiva a Sophie Codegoni: l’ex gieffina ha rivelato qualche retroscena sul GF VIP e dettaglio sulla sua storia d’amore

Ex tronista ed ex gieffina, Sophie Codegoni ha partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” e si è fatta conoscere da milioni di persone che oggi continuano a seguirla e a supportarla. Nella casa più spiata d’Italia sembra aver trovato il vero amore, Alessandro Basciano.

I due sono molto innamorati ed hanno tanti progetti da realizzare, personali e privati. Curiosi, noi di Yeslife abbiamo fatto qualche domanda alla vip che non ha esitato a rispondere e a rivelarci qualche dettaglio in più sulla sua vita.

Chi è Sophie Codegoni?

Sophie è una semplice ragazza di 20 anni con tanti sogni nel cassetto e tanta voglia di raggiungere tutti i suoi obbiettivi.

La Sophie prima Gf vip è la stessa del post reality?

Relativamente…sono la stessa persona però con più sicurezze e meno paure.

È un periodo della mia vita dove mi sento davvero serena, sto bene e sono felice!

Il grande fratello mi ha fatta crescere tanto e mi ha fatto fare davvero un bel viaggio dentro di me.

E poi hai trovato l’amore….in un’intervista per Chi vi siete definiti meglio di Ben Affleck e Jennifer Lopez è la vostra risposta definitiva?

Beh meglio di Ben Affleck e Jennifer Lopez la vedo molto dura…l’unica cosa su cui possiamo andare in sfida è il contratto che hanno fatto delle 4/5 volte a settimana…lì forse vinciamo noi

Scherzi a parte, qual è stato il momento nella casa in cui hai capito che ti stavi innamorando di Alessandro?

Devo dire la verità ho capito che mi sarei innamorata di lui nell’esatto momento in cui l’ho guardato negli occhi, non ho mai creduto nel colpo di fulmine però mi sa tanto che il nostro lo è stato…ero già pazza di lui! Poi più lo conoscevo, più le mie difese e i miei muri si abbassavano sempre di più e lì ho capito che era ed è la persona giusta per me.

A quali progetti vi state dedicando?

Stiamo dedicando tutte le nostre energie sul lavoro, ci sono tanti progetti in corso e tanti che ancora devono svilupparsi! Però siamo davvero entusiasti di quello che piano piano stiamo costruendo, il progetto di cui sono in assoluto più contenta è il nostro primo brand…uscirà tra pochissimo e non vedo l’ora!

Alessandro ha un figlio, qual è il rapporto tra di voi?

Nicolò è un bambino stupendo e Ale un papà meraviglioso.

C’è una bella sintonia e sono davvero contenta di questo.

E voi vorreste allargare la famiglia?

Io sono ancora tanto giovane quindi non ora però tra qualche anno mi piacerebbe tanto diventare mamma! È uno mio sogno da sempre, ho un grande amore per i bambini e per la famiglia…io e Ale già immaginiamo e sogniamo quel momento però tempo al tempo.

Dopo tre mesi, a mente fredda, qual è il ricordo più bello che ti porti dietro del GF vip?

Per me il grande fratello è un ricordo bello! Porterò per sempre ogni momento dentro a quella casa anzi come lo chiamavamo noi “quell’acquario d’emozioni” dentro al mio cuore.

È stato un viaggio incredibile con tutte le sue sfaccettature.

Quello più brutto?

Da ogni momento brutto ho sempre preso il lato positivo….anche quando è uscito Ale dalla casa l’ho presa come una lontananza positiva per fortificare ancora di più il nostro amore e così è stato.

Come definiresti il reality?

Un vortice di emozioni, momenti e verità. A tratti invece si può riassumere con “surreality”

Con Soleil vi sentite ancora?

Assolutamente si! Ci sentiamo sempre e ci vogliamo davvero bene in lei ho trovato una vera amica è una persona speciale.

Sui social hai parlato di un tuo brand, spoiler?

Non posso dire troppo però sarà una figata pazzesca…forse sono un po’ di parte.

Il brand si chiamerà “ASBC” ci sono due linee quella femminile creata da me è quella maschile creata da Ale! Ho deciso di creare pochi modelli per curare tutto nel minimo dettaglio. La mia linea si basa sulla semplicità, l’eleganza e la forza d’indipendenza, spirituale e creativa di noi due donne. Mancano davvero pochi giorni all’uscita del brand spero tanto che vada bene e che piaccia almeno la metà di quanto piace a me…è il mio primo vero progetto e ci ho messo davvero tutto il mio cuore nel crearla.

