Cosa succede dietro le quinte di “Un Posto Al Sole”? L’attrice più amata sul set ha preso una decisione inattesa. Potrebbe lasciarci? Svelato ora il motivo.

Alcune inattese dinamiche, relative al set di una delle fiction italiane maggiormente seguite degli ultimi vent’anni, ha velocemente alimentato la curiosità dei suoi telespettatori in rete. E, in particolare, nei riguardi di una decisione intrapresa con ufficialità in questi ultimi giorni da una delle attrici più amate di “Un Posto Al Sole“.

In attesa di scontrarci con la pausa estiva della fiction ambienta su territorio partenopeo, e che in quest’annata prevede uno stop esclusivo di un paio di settimane in agosto, con maggior precisione dal 15 al 26 del mese, gli stravolgimenti e gli intrecci proposti ai fedeli telespettatori del format su Rai Tre non sarebbero stati ancora rivelati del tutto. O, almeno, fino a questo momento.

Era la metà di ottobre del 1996 quando la prima puntata in assoluto di “Un Posto Al Sole” venne proposta ai telespettatori della penisola. E, già da allora, l’arrivo di una delle attrici più acclamate della soap si accingeva a fare nettamente la differenza.

“Un Posto Al Sole”: potrebbe lasciarci? L’attrice più amata si allontana: il motivo

Ricordate dunque l’arrivo improvviso di Nina Soldano, durante il suo primo affaccio a Palazzo Palladini?

Credendo di essersi persa sull’uscio dello storico Palazzo, l’interprete di Marina Giordano, chiese indicazioni a un’altra interprete, ancora presente all’interno cast, sulla strada che dovesse percorrere per arrivare nella casa di famiglia.

Ad ogni modo, in questi giorni, Marina è stata avvisata alle prese con una nuova partenza e con un consecutivo arrivo in una località inattesa.

Marina ha scelto di salutare la cara Napoli e di dimenticare Londra per quest’estate 2022, preparando le valige e recandosi all’Isola di Procida. Che Roberto Ferri, alias Riccardo Polizzy Carbonelli nonché sua indimenticabile fiamma e grande amico nella vita reale, sia propenso a raggiungerla? Scoprendo al contempo le fittizie intenzioni di Lara a portare avanti la sua ormai inesistente gravidanza?

Chi può dirlo. Eppure, nel frattempo, alcune immagini postate dall’attrice sul suo profilo Instagram pare abbiano già mostrato alcuni indizi fondamentali. L’affiatamento sull’Isola tra colleghi è ormai palese. Non resta che attendere di scoprire se lo sarà anche per i loro personaggi.