Vanessa Incontrada dopo Rossano Laurini si consola con LUI, nuovo flirt estivo?

L’ultima foto postata dalla showgirl ha fatto saltare dalla sedia i più curiosi, che ci faceva assieme all’attore italiano tra i più amati di sempre?

Attrice, showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola naturalizzata italiana classe 1978. Vanessa Incontrada è tra le figure di maggiore spicco che da ormai 20 anni è nel cuore degli italiani, complice anche la sua passata strabiliante partecipazione a “Zelig” accanto a Bisio.

In queste settimane è al centro di un nuovo caso di body shaming legato al suo aumento di peso. Quel che è peggio è che la cronaca sia sia concentrata ancora una volta non sulle sue abilità a condurre o sul suo strabiliante modo di recitare, ma su un effimero numero sulla bilancia.

Le critiche, seppure serrate, non le hanno però tolto il sorriso, e lei sui social si mostra sempre bellissima portatrice di una pace interiore davvero impareggiabile. Molto attiva su Instagram, non appena può condivide momenti della sua vita privata e lavorativa, come ha fatto poche ore fa quando si è mostrata accanto ad un attore italiano tra i più amati (e belli) della nostra tv. Che ci facevano assieme?

Vanessa Incontrada beccata con Arca, che combinano insieme?

Se non ha mai voluto veramente parlare della fine della relazione con Rossano Laurini, Vanessa però ha coinvolto i fan in moltissimi suoi progetti personali e collaborazioni con personaggi dello spettacolo.

Non si è tirata indietro neppure poche ore fa quando si è riunita con l’attore Francesco Arca in un’enoteca in cui i due si sono mostrati affettuosi e molto sorridenti. Lo scatto postato dalla conduttrice ha infatti incuriosito molti fan che hanno subito immaginato ad un incontro in previsione delle prossime registrazioni di “Fosca Innocenti” che dovrebbe ritornare nel 2023.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Silvia Toffanin, per lei la svolta. Lo farà davvero? Berlusconi lo vuole a tutti i costi

Ovviamente però il selfie non ha fatto altro che fomentare la curiosità di moltissimi, si trattava solo di lavoro oppure tra i due c’è anche una sottile amicizia?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Kasia Smutniak, il racconto da brividi: l’ultimo gesto di Pietro Taricone prima di morire

Arca è uno degli attori su cui il cinema televisivo sta maggiormente puntando negli ultimi anni. Merito legato anche alla sua partecipazione a “Uomini e Donne” e il “Grande Fratello”, che gli hanno concesso una popolarità tale che è sempre più richiesto e benvoluto da tutti.