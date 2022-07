Come conservare le patate senza farle germogliare, il trucco infallibile da usare a casa

Se le patate sono in casa da ormai qualche giorno, ecco un sistema infallibile per evitare che il tubero germogli ed evitare così di sprecare il cibo.

Forse non molti lo sanno ma le patate, come anche le cipolle, le melanzane, i peperoni ed i pomodori hanno al loro interno delle piccole quantità di una sostanza antifunginea per contrastare la formazione di funghi e parassiti.

Questa sostanza è la solanina che è presente in piccolissime quantità, quindi innocua per la salute umana se ingerita con queste verdure. Le cose cambiano però in presenza di germogli visto che questa aumenta in proporzioni significative fino a diventare molto pericolosa.

Esiste però un metodo per non far germogliare le patate e poterle preservare a lungo a casa, infallibile e super economico. È utile anche per evitare sprechi alimentari in un periodo storico sempre più attento a ciò che si spende e si getta nel bidone dell’immondizia.

Germogli delle patate addio, ecco come bloccare il processo in modo naturale

Le patate appena acquistate hanno la buccia liscia e soda ma nel giro di pochi giorni possono cambiare velocemente trasformandosi come la pelle di una vecchia signora rugosa e poco tonica.

Come fare a fermare, o almeno, rallentare questo processo inarrestabile legato al tempo che passa? Ci sono degli accorgimenti molto utili da tenere a mente (non solo con le patate ma anche con le altre verdure elencate).

Tenere le patate al buio, e mai in frigo al freddo. Ricordiamo infatti che la luce favorisce la geminazione.

Inserire delle mele nel sacchetto delle patate visto che l’etilene della frutta fresca impedirà la germinazione rallentandone il processo.

Come ultimo consiglio infine suggeriamo di acquistare le patate (e poi usare anche in casa) all’interno di un contenitore che favorisce la traspirazione come le ceste di vimini oppure un sacco di juta. Mai buste di plastica chiuse e per nulla traspiranti.