Berlusconi e Signorini hanno fatto centro: proprio lei arriva in Mediaset. Ci sono grandi progetti per la numero uno della musica

Dopo la Rai anche Mediaset ha presentato i suoi palinsesti per la prossima stagione televisiva. Pier Silvio Berlusconi ed i suoi sono tornati ad incontrare la stampa dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia. Grandi riconferme per la tv generalista e gratuita che si dimostra leader in moltissimi settori e anche grandi novità per la prossima stagione televisiva.

C’era grande curiosità e molti nodi sono stati sciolti. Tra questi il dubbio sulla presenza di Barbara D’Urso che aveva il contratto in scadenza con Mediaset. Anche lei ci sarà nel grande team e continuerà la sua informazione con “Pomeriggio 5”.

Tra tutti però spicca un personaggio che dalla prossima stagione sarà grande protagonista sulle reti dell’azienda di Cologno Monzese. Pier Silvio e Alfonso Signorini sono riusciti a strapparla alla Rai.

Berlusconi e Signorini: LEI arriva in Mediaset

È stata la protagonista indiscussa della scorsa estate, si è messa in gioco e ha fatto ballare tutti accanto a due giovani, ma super nomi, della scena musicale italiana. E poi in tv ha fatto furore. Parliamo di Orietta Berti che dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 e “Mille” con Fedez e Achille Lauro ha spopolato ovunque.

In Rai era riuscita persino a “rubare” la poltrona rossa di “The Voice Senior” ad Albano, confermandosi poi come presenza fissa da Fabio Fazio, senza dimenticare le diverse apparizioni nei programmi. Dalla prossima stagione però tutto questo sarà solo un ricordo.

Orietta Berti, infatti, è stata ingaggiata da Mediaset. Sarà lei la nuova opinionista del “Grande Fratello Vip 7” di Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis è stata dunque confermata, mentre Adriana Volpe è rimasta a bocca asciutta.

Ma per Orietta non c’è solo questo. Per lei, come lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha detto durante la presentazione dei palinsesti, ci sono in programma una o due serate evento per celebrare la sua carriera.

Insomma ormai è tutto programmato e la Berti è pronta per questa svolta dopo aver voltato le spalle a mamma Rai.

