Gigi D’Alessio, il cantante delude i fan: il grande evento senza di LEI

Gigi D’Alessio ha deluso i fan che durante il recente show del cantante si aspettavano un’ospite speciale: l’artista napoletano sembra averla cancellata definitivamente dalla sua vita

E’ passato più di un anno e mezzo da quando Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno ufficializzato la loro separazione, nel frattempo il cantante napoletano è diventato di nuovo papà e l’ex compagna si è frequentata con un’altra persona ed ha investito molto sulla sua carriera.

Nessuno, però, sa qual è il rapporto attuale tra i due che hanno anche un figlio insieme di nome Andrea. L’ultimo show dell’artista partenopeo è stato l’evento che ha mostrato una volta per tutte le verità.

Gigi D’Alessio, la richiesta da parte del cantante su Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio è stato il protagonista di “Uno come te – Trent’anni assieme”, lo show trasmesso su Rai 1, con cui ha festeggiato i suoi trent’anni di carriera in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Il pubblico presente e da casa però è rimasto deluso dal fatto che l’artista non abbia fatto un minimo accenno alla sua ex compagna Anna Tatangelo.

Sembra che il cantante abbia richiesto espressamente di non nominarla, così sul palco ha parlato di tutto ed ha invitato molti amici e colleghi ad esibirsi con lui.

“Ha cancellato il nome di Anna Tatangelo in ogni dedica e passaggio dello show. Anche agli ospiti è stato chiesto di evitare un argomento ancora doloroso per entrambi. – si legge su Chi – I due si sono lasciati un anno fa non nel migliore dei modi e che oggi stanno cercando un nuovo rapporto civile e rispettoso”.

Eppure c’è chi non si capacita di tale scelta. I due hanno vissuto momenti indimenticabili sia sentimentalmente che professionalmente. Hanno condiviso palchi, concerti, spettacoli, la nascita del loro figlio. Qualcuno pensa che tra loro non sia realmente finita e che presto torneranno insieme. Non è un caso che la Tatangelo abbia deciso di troncare la relazione con Livio Cori.