Tragedia in un centro commerciale a Copenaghen: dopo una sparatoria si registrano diverse vittime e tanti feriti.

Domenica di sangue a Copenaghen, capitale della Danimarca. In un centro commerciale piuttosto affollato c’è stata una tremenda sparatoria e si registrano diverse vittime e molti feriti. L’evento tragico ha scosso non soltanto la città danese, ma praticamente tutto il mondo. Il Field’s shopping centre, luogo in cui sono accaduti i fatti, si trova proprio tra il centro città e l’aeroporto della capitale.

Il comunicato della polizia danese è da brividi. “Ci sono vittime. Sono stati sparati colpi di arma da fuoco e diverse persone sono state colpite”. Le forze dell’ordine hanno invitato la popolazione a stare lontana dal posto. Gli agenti, sul portale Twitter, hanno rilasciato un comunicato in cui hanno svelato di aver fermato un sospetto.

Copenaghen, sparatoria al Centro Commerciale: il video

BREAKING 🇩🇰 : Watch – The moment gunmen fired multiple people at ‘Fields’ shopping mall in #Copenhagen, Denmark. ♦️Man on a shooting rampage inside ‘Fields’ shopping mall. ♦️Several people shot according to Danish police.#Denmark pic.twitter.com/yift2Hipg8 — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 3, 2022

Domenica di terrore a Copenaghen, in Danimarca. Al Field’s Shopping Centre c’è stata una sparatoria dove hanno perso la vita diverse persone. Altre sono state ferite: il bilancio non è stato ancora reso noto. Drammatiche le testimonianze di chi si trovava sul posto: una donna ha riferito alla televisione locale di aver visto una massa di persone scappare verso le strade mentre lei stava pranzando al ristorante.

La polizia ha svelato su Twitter di aver fermato un sospetto. Non si conoscono ancora le generalità del soggetto catturato dalle forze dell’ordine. Chiuse al momento le linee della metropolitana e sul posto stanno ci sono vigili del fuoco, polizia ed ambulanze. In rete, intanto, sono apparsi diversi filmati che mostrano al mondo questi momenti così drammatici.