Blatte in casa. Ecco cosa le attira e come fare a tenerle lontane

Il problema degli scarafaggi in casa è da sempre una piaga, che durante il periodo estivo si accentua considerevolmente. Sono insetti difficili da debellare, ma ancora più complicato è capire come farli stare alla larga dalle abitazioni.

Con l’arrivo del caldo e della bella stagione, arrivano anche ospiti non graditi, che spesso riescono furtivamente ad entrare in casa e a soggiornarci indisturbate. Stiamo parlando delle blatte, che d’estate si tendono a vedere di più per strada, sui marciapiedi, ma che a alle volte riescono ad entrare nelle abitazioni e a proliferare; quali siano le condizioni che più attirino questi insetti non è ancora del tutto chiaro al 100%, ma sicuramente ci sono fattori che invogliano maggiormente gli scarafaggi a modificare in un appartamento. Vediamo quali sono.

Innanzi tutto bisogna dire che mangiano di tutto. Esse sono, infatti, onnivore: possono cibarsi di amidi, di zuccheri, di cartone, di carne e persino di peli di animali o capelli umani. Ecco perché una delle principali regola da seguire è quella di una ricorrente e meticolosa pulizia della casa e, cosa fondamentale, evitare assolutamente di accatastare troppe cose insieme.

Le blatte prediligono luoghi caldi e umidi, bisogna, quindi, fare sempre attenzione ad eventuali perdite di acqua, o agli ambienti più predisposti come la cucina e il bagno. Le femmine sono in grado di deporre dalle 30 alle 40 uova, le quali hanno un tempo di schiusa che va dai 40 ai 120 giorni, ecco perché anche un solo esemplare può trasformare la sua visita in casa in una vera e propria invasione. Inoltre bisogna essere prudenti durante i viaggi: inconsapevolmente si possono riportare sia scarafaggi adulti, che si sono nascosti in valigia, sia la loro progenie che ancora deve venire al mondo.