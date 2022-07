Moneta da 5 lire, se ce l’hai in casa sei ricco: vale una vera fortuna

Moneta da 5 lire, se hai questa in casa puoi iniziare a festeggiare, vale tantissimo. In molti stanno già rovistando ovunque, tu cos’aspetti?

La Lira ha una storia molto antica, è stata usata dal Medioevo fino al XXI secolo come moneta di scambio per la merce. Venne adottata da diverse nazioni, soprattutto l’Italia che l’ha adoperata fino al 28 febbraio 2002 per poi essere stata sostituita dall’euro (moneta unica dell’Unione Europea). Il nome Lira deriva dal latino e significa libra (bilancia).

Nei secoli la lira è stata l’unico strumento di valore utilizzato per acquistare merce, dopo la prima forma di scambio ovvero il baratto (tu dai una cosa a me ed io do una cosa a te). In molte case italiane la lira vive ancora, soprattutto a casa dei nonni nei cassetti delle credenze o nelle cantine. Se anche tu possiedi questo tipo di 5 lire, sei fortunato, ecco perchè.

Vale una fortuna, la 5 lire che tutti ricordano

La 5 lire che vale una fortuna è quella con il delfino realizzata in nella lega “classica” delle monete italiane, il diametro è di 20.3 millimetri e pesa 1 grammo, è stata prodotta dal 1951 al 2001. In basso si trova il famoso delfino che guarda verso destra ed il valore 5 come valore nominale al centro della moneta ed ovviamente troviamo il monogramma della zecca di Roma (R).

Una di queste monetine può valere intorno ai 50 euro, ma il valore affettivo è immenso. Sono in milioni a collezionare questa 5 lire che ricorda i tempi passati, soprattutto gli anni ’50 e ’60 dove la vita aveva un altro prezzo ed un altro valore.

Se la trovi in casa dei tuoi nonni, non disfartene, conservala gelosamente dal momento che questo piccolissimo oggetto metallico ha contribuito a fare la storia del nostro Paese. Oggi la Lira è stata sostituita dall‘Euro, sono in molti a ricordare i vecchi tempi quando con poco e niente si riusciva a tirare avanti a fine mese senza troppi sacrifici, cosa che oggi, purtroppo, non è più possibile.