Scontro tra moto e auto: morto centauro di 51 anni

Un incidente tra moto e auto è accaduto a pochi chilometri da Cuneo. Morto il conducente del motociclo, aveva 51 anni.

Un incidente tragico tra un uomo in moto e un’automobile. Si tratta di un vero e proprio schianto tra una moto e un’auto che è accaduto questa notte a Centallo, un paese a pochi chilometri da Cuneo. Si tratta di uno schianto che ha ucciso un padre di famiglia. L’incidente è avvenuto in un paesino non lontano da Cuneo, sulla strada Cuneo-Torino, intorno alle 22 di ieri sera.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri accorsi sul posto e come riporta ANSA, l’uomo sarebbe stato identificato. Si tratta di Simone Ruzza, 51 anni, operaio di Centallo che lascia una famiglia e tre figli. L’uomo sarebbe morto sul colpo a causa dell’impatto violento con un automobile. Secondo quanto si apprende, sono accorsi Carabinieri, Vigili del Fuoco di Cuneo e Busca e la dinamica dipenderebbe dall’immissione di una macchina sulla strada, in uscita da un parcheggio.

Incidenti stradali: le stime, i dati e a quanto ammonta il costo sociale

E’ accaduto anche ieri quando una coppia di motociclisti ha perso la vita mentre era in viaggio in moto. I due sarebbero andati in vacanza in Croazia ma un tir li avrebbe travolti e uccisi sul colpo. Sulla coppia, si indaga ancora ed è stata disposta l’autopsia. Dall’inizio del 2022 sarebbero 19 le vittime di incidenti stradali sulle strade della provincia di Cuneo.

In Italia, in media, muoiono 9 persone al giorno per incidente stradale. Si tratta di quote molto alte che diffondono tragedie umane. Il numero era aumentato esponenzialmente fino al 2013 per poi assestarsi intorno ai 3200/4000 morti all’anno per incidente stradale.

Una cifra elevatissima che costa nei portafogli sociali circa 23 miliardi di euro l’anno. Tra le cause più frequenti di morti su strada c’è la distrazione legata all’uso di telefonini e dispositivi, fenomeno in notevole aumento negli ultimi anni ma anche abuso di droghe e di alcool durante la guida.