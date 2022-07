Giulia Michelini, dopo tanti anni è emersa la verità sul primo figlio e la volontà di interrompere la gravidanza: come andarono realmente le cose?

Il pubblico italiano la conosce soprattutto per il ruolo di Rosy Abate nelle fiction “Squadra antimafia – Palermo oggi” e “Roby Abate – La serie”. Giulia Michelini, classe 1985, ha interpretato magistralmente il personaggio della celebre mafiosa, a cui i telespettatori di Canale Cinque si sono inevitabilmente affezionati.

Negli ultimi tempi, dopo aver archiviato per sempre la fiction che più di ogni altra l’ha resa nota, la Michelini si è gettata a capofitto in nuove avventure lavorative, concernenti il teatro. Il desiderio di intraprendere strade non ancora battute, alla fine, ha prevalso nel cuore della splendida romana.

A livello sentimentale, non è chiaro se la Michelini abbia o meno un compagno al proprio fianco. Nella sua vita, tuttavia, c’è una persona di cui l’attrice non riuscirebbe mai a fare a meno: il figlio Cosimo. Solamente di recente, a tal proposito, è emersa una verità sconcertante rispetto a quest’ultimo, che Giulia stessa ha rivelato con molta difficoltà.

Giulia Michelini, trapela la verità sull’interruzione della gravidanza: “sto facendo la cosa giusta”

Cosimo, unico figlio di Giulia Michelini, nacque quando l’attrice aveva solamente 19 anni ed era agli albori della propria carriera. L’interprete di Rosy Abate, in una vecchia intervista, aveva confessato senza timore che, dopo aver appreso della gravidanza, il suo primo pensiero era andato automaticamente all’aborto.

“Non avevo intenzione di tenerlo, presi un appuntamento per interrompere la gravidanza” aveva raccontato la Michelini, la quale, una volta giunta in clinica, ebbe un ripensamento che la portò a tornare sui propri passi. Una decisione che l’attrice avrebbe preso in una frazione di secondo, rafforzata da un episodio a dir poco singolare avvenuto qualche istante dopo, fuori dalla clinica.

La Michelini, entrata in una cabina telefonica per effettuare una chiamata, ha raccontato di avervi trovato un elastico da bambina. Quello che avrebbe potuto essere un banalissimo siparietto, di fatto, si tramutò nella conferma di aver preso la decisione corretta.

“Mi dissi che andava bene così, che stavo facendo la cosa giusta” aveva spiegato la Michelini, che ad oggi si dichiara più che felice della piega presa dagli eventi. Il figlio Cosimo, da 17 anni, è la sola e unica ragione di vita di Giulia.

