Jovanotti e il suocero famoso: innamorato della figlia di Adriano Celentano

Jovanotti, sapete che è stato legato ad Adriano Celentano? Vi raccontiamo tutti i dettagli sulla storia con sua figlia

Basta dire il suo nome d’arte per scatenare l’euforia di generazioni diverse perché lui piace a tutti, ai giovani come ai meno giovani. Parliamo di Jovanotti che dopo la sua “incursione” al Festival di Sanremo per sostenere il suo amico e collega Gianni Morandi, è tornato a girare l’Italia nel modo che tutti aspettavano.

È arrivato finalmente il tempo del Jova Beach Party, i concerti del cantante realizzati sulle spiagge più belle dello Stivale. La prima tappa a Lignano Sabbiadoro ed è stato un grande successo. Sarà un’estate di adrenalina per Lorenzo che porterà la sua carovana di musica, allegria e buon umore in giro per l’Italia.

Di lui si conosce tanto in musica ma non molto della vita privata. Sapete che ha avuto un suocero super famoso? Vi raccontiamo il legame con Adriano Celentano.

Jovanotti e la figlia di Celentano, ecco quale

Jovanotti per tutti resta quasi un eterno bambino grazie alla sua forza e alla sua energia travolgente, ma sapete che ha ben 55 anni.? Erano gli anni Ottante quando ha iniziato in musica e sul finire del decennio ha avuto il suo exploit grazie a Claudio Cecchetto che lo ha lanciato.

Da lì in poi un grande successo che non si è mai più assopito. Ed erano anche questi gli anni in cui il grande Jova ha avuto una relazione con una donna molto conosciuta. Si tratta di Rosita Celentano, la figlia di Adriano, colei che ha scelto anche come sua partner nel videoclip del singolo “La mia moto”.

All’epoca la loro relazione suscitò molto interesse tanto che i due posarono insieme anche per una copertina di Tv Sorrisi e canzoni. È qui che si baciano appassionatamente e si dicono “innamorati pazzi”. Dopo qualche anno però l’amore si esaurì ed i due presero strade diverse.

Jovanotti nel 2008 ha sposato poi quella che è diventata la sua storica compagna Francesca Valiani che ha regalato al cantante la gioia di essere padre. Nel 1998 è nata, infatti, la loro unica figlia, Teresa Lucia a cui Lorenzo ha dedicato la nota canzone “Per te”.