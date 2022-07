Letizia di Spagna e l’abito da sera che ha fatto sognare tutti. Quello scollo ed il vedo non vedo attira gli occhi: uno schianto

Letizia di Spagna si è ritirata per qualche giorno dagli impegni pubblici. A fermarla il Covid che ha colpito anche lei. Dopo il Re Felipe che era risultato positivo negli scorsi mesi, ora tocca anche alla regina di Spagna confrontarsi con il virus. È di ieri la notizia della sua positività anche se la situazione appare molto tranquilla e solo con lievi sintomi.

Solo il giorno prima Letizia aveva partecipato alla consegna dei Premi Principessa Girona con tutta la sua famiglia. Accanto a lei il marito e le figlie Leonor e Sofia che si sono mostrate delle degne giovani di sangue blu, in tutto e per tutto uguali alla mamma. Belle, eleganti, orgogliose e piene di classe anche nella scelta degli abiti.

Letizia di Spagna però non si è smentita e ha attirato gli occhi di tutti. L’abito che ha scelto è elegante ma lascia trasparire tutta la sua sensualità.

Letizia di Spagna e le figlie: bellezza e classe in un solo colpo

Una sfilata di bellezza ed eleganza quella che abbiamo potuto ammirare qualche giorno fa in Spagna. Letizia e le sue figlie hanno ammaliato tutti. Il re Felipe è stato circondato dalle sue “donne” e nessuno ha tolto loro gli occhi di dosso.

Questa volta la regina si è davvero superata. L’abito che ha scelto ha sedotto tutti. Un blu navy ed una sorta di monospalla che tutti hanno guardato. Per l’abito da sera della regina proprio la sua spalla scoperta impreziosita da un dettaglio gioiello ha fatto parlare di scollatura seducente che riguarda anche un pezzetto di schiena.

Tutti l’hanno ammirata ma senza distogliere lo sguardo dalle sue figlie, altrettanto belle e all’altezza della situazione. 16 e 15 anni, Leonor e Sofia non sono più delle ragazzine. Si sono fatte ammirare per i loro look.

Sofisticato quello di Leonor in celeste, in accordo con le tendenze del momento, con gonna svasata e top intrecciato, più delicato Sofia che ha scelto pantalone in coordinato con il top in color crema.