Aurora Ramazzotti, in un modo o nell’altro, finisce sempre sotto i riflettori. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker viene troppo spesso criticata, soprattutto dagli haters. La ragazza ha condotto la scorsa settimana insieme ad Elenoire Casalegno il mega concerto ‘Love Me’ nato dall’iniziativa benefica lanciata da Fedez. La 25enne sbagliò subito nel corso della serata, pronunciando male il primo ospite.

Questa cosa suscitò subito l’ilarità degli utenti, che la schernirono ovviamente sui social network. Aurora, in realtà, continua sempre per la sua strada e non intende arrendersi: vuole sicuramente arrivare ad altissimi livelli. Qualche ora fa, tuttavia, la ragazza ha pubblicato un post alquanto particolare in cui ha svelato come fa colazione.

Aurora Ramazzotti svela come fa colazione: è divina

Aurora, qualche ora fa, ha pubblicato un post meraviglioso in cui ha svelato al web come fa colazione. La ragazza è in splendida forma e in realtà non svela quello che mangia, ma rivela come si presenta per il primo pasto della giornata. “Colazione con..”, ha scritto in didascalia aggiungendo un noto marchio che tratta gioielli.

La Ramazzotti, non a caso, sfodera diversi gioielli tra cui collane che difficilmente passano inosservate, bracciali vistosi, orecchini piuttosto grandi ed anelli. L’outfit della giovane piace comunque agli utenti: il suo ventre è praticamente tutto scoperto. Il contenuto non è passato inosservato e ha raccolto tantissimi commenti. Tra gli utenti, c’è ovviamente chi ama alla follia la figlia di Michelle Hunziker e c’è anche chi invece la appoggia nel suo percorso professionale.

Gli utenti, in ogni modo, si dividono in due grosse fazioni: da un lato c’è chi la segue con ammirazione, dall’altro c’è chi proprio non la sopporta.